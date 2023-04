Nur noch ein Stern für das "Rosin" in Dorsten: TV-Koch Frank Rosin muss sich von einem seiner beiden Michelin-Sterne verabschieden.

Seit über 30 Jahren verwöhnt Sternekoch Frank Rosin (56) im Ruhrgebiet in seinem Gourmet-Restaurant die Gaumen seiner Gäste. Seit 2003 ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, der zweite kam 2011 hinzu. Jetzt muss der bekannte Star-Koch einen seiner beiden Michelin-Sterne abgeben. "Die Qualität war nicht mehr auf dem Niveau wie in den vergangenen Jahren", urteilt der renommierte Restaurant-Führer.

Das "Rosin" in Dorsten hat nur noch einen Stern

Doch das Restaurant "Rosin" im nordrhein-westfälischen Dorsten ist nicht allein: Insgesamt wurden 28 Sterne in ganz Deutschland gestrichen. Frank Rosin reiht sich nun ein in die Reihe der Einsternerestaurants, zu denen durch die neue Vergabe für 2023 einige hinzugekommen sind.

Vegetarisch-vegane Küche ausgezeichnet

Insgesamt wurden 34 neue Lokale mit ihrem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet - darunter unter anderem das Restaurant "Bonvivant" in Berlin, das rein vegetarische und vegane Speisen serviert. Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell 274 Restaurants mit einem Stern, 50 Restaurants mit zwei Sternen und zehn Restaurants mit drei Sternen.

Neues Drei-Sterne-Restaurant in München

Der neue Star am Michelin-Himmel kommt übrigens aus München. Der Koch Jan Hartwig (40) konnte die Restaurantkritiker mit seinem neuen, eigenen Restaurant "Jan" im Münchner Museumsquartier so sehr überzeugen, dass er aus dem Stand mit drei Sternen ausgezeichnet wurde.

Frank Rosin bald wieder im TV

Am 21. Mai wird Frank Rosin wieder im Fernsehen beim Kochen zu sehen sein. Zusammen mit Steffen Henssler (50) tritt er dann in der TV-Kochsendung "Grill den Henssler" bei einem Solo-Special auf. Im November war bekannt geworden, dass er nach zehn Staffeln der Casting-Kochshow "The Taste" aussteigt.