Weihnachten wird auch als Fest der Liebe betitelt. Doch von liebevollen Gefühlen bekam Schlagersängerin Michelle (46, "Nicht verdient") in den letzten Tagen nicht viel zu spüren. Nach ihrem Auftritt in der "Helene Fischer Show", die am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF ausgestrahlt wurde, brach ein Shitstorm über der 46-Jährigen herein. Ihr wurde - auch von den eigenen Fans - unterstellt, sich das Gesicht mit Botox faltenfrei und die Lippen aufgespritzt haben zu lassen.

Unter einem Video, dass der Schlager-Star bereits am 24. Dezember auf Instagram postete, sind regelrechte Hass-Kommentare zu finden, in denen über ihre Haare gelästert wird, sie als aufgedunsen oder auch als Puppe bezeichnet wird. Doch jetzt scheint es Michelle zu reichen.

Das sagt sie zu den Läster-Attacken

Michelle wehrt sich ebenfalls via Instagram und veröffentlicht dazu ein Selfie auf ihrem Account. "Liebe Fans!! Möchte kurz klar stellen das ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe", schreibt sie dazu. Auch eine Erklärung für ihr verändertes Aussehen im TV hat sie parat: Das Licht sei "nicht optimal" gewesen in der Show. Alles also eine optische Täuschung?

So ganz zufrieden scheinen ihre Fans damit aber nicht zu sein. Sie argumentieren, dass bei ihrer Gesangspartnerin Helene Fischer (34, "Herzbeben") derselbe Effekt hätte entstehen müssen. Und auch das Foto besänftigt sie nicht - das Gesicht sei zu verdeckt, die Stirn immer noch viel zu glatt und die Ausstrahlung fehle. Einige Anhänger nehmen ihr Idol nun aber in Schutz und kommen zum richtigen Schluss: Leben und leben lassen...