von Malte Mansholt Eine Weile wurde gerätselt, wie ernst es mit Schagerstar Michelle und ihrem deutlich jüngeren Freund Eric Philippi ist. Nun hat sich das Paar erstmals der Öffentlichkeit gestellt – und das gleich doppelt.

Es ist das Schlagertraumpaar des Augenblicks: Veteranin Michelle (51) und Newcomer Eric Philippi (26) haben sich erstmals öffentlich zu ihrer Liebe bekannt. Und das auf der ganz großen Bühne. Sie bestätigten nicht nur, dass sie ein Paar sind – sondern erlaubten auch intime Einblicke in das junge Glück.

Das erste öffentliche Bekenntnis gab es im Fernsehen. Beim "Schlagerboom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" durfte Moderator Florian Silbereisen nicht nur die Geheimnistuerei um das Schlagerpaar beenden. Sondern auch gleich mehrere Fragen dazu stellen. Am nächsten Tag ging die PR-Tour in Sachen Liebe dann in der "Bild am Sonntag" in die zweite Runde.

Bekenntnis zur Liebe

"Das stimmt. Und ich bin der glücklichste Mensch und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt", schwärmte Michelle zunächst auf Silbereisens Frage, ob die Schlagzeilen der letzten Wochen über die beiden denn wirklich zuträfen.

Bei der "BamS" gingen sie dann noch weiter ins Detail. "Bei unserer ersten Umarmung hatte ich ein so starkes Gefühl, das ich vorher noch nie hatte", schwärmt Michelle. "Obwohl wir uns da überhaupt noch nicht kannten". Die beiden hätten sich vor einem halben Jahr bei einem Konzert kennengelernt. Sie habe ein Gefühl gehabt "als hätte ich auf diesen Menschen ein Leben lang gewartet." Das sieht auch Philippi so. " Das Wort verliebt reicht da einfach nicht aus, wir sind seelenverwandt", schwärmt auch er.

Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Konzert vor anderthalb Jahren, verraten sie. Zusammengefunden haben sie dann aber erst im Frühjahr. Als Philippi Michelle auf ihrer Tour begleitete, hat es zwischen den beiden gefunkt. Michelle habe die Gefühle lange unterdückt, verrät sie. Sie hätte Angst gehabt, "er könnte denken, ich sage das einfach so dahin." Doch nun seien sie "wirklich unzertrennlich", so die Sängerin.

Zukunftspläne

Jetzt, wo es offiziell ist, planen die beiden auch schon für die gemeinsame Zukunft. Da sie ohnehin ständig Zeit miteinander verbringen, sei auch ein Zusammenwohnen bereits Thema. Sie wollten einen Ort finden, wo sie gemeinsam Ruhe haben, verriet das junge Paar. "Am liebsten ein Haus am See."

Den Altersunterschied sieht Michelle nicht als Problem. "Ich sehe in Eric nicht diesen jungen Mann von 26 Jahren, den ich liebe", erklärt sie ihre Sicht. "Es ist seine Seele, die ich liebe. Es ist völlig unwichtig, ob diese Seele 26 oder 86 ist." Der jüngere Kollege sei "die Liebe ihres Lebens" schwärmt sie. Michelle war bereits zweimal verheiratet, hatte auch mit Schlagerkollege Matthias Reim eine lange Beziehung. Aus jeder der drei Langzeit-Beziehungen hat sie jeweils eine Tochter. Die älteste wurde im selben Jahr geboren wie Philippi.

Quellen: ARD, Bild am Sonntag