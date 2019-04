Am Osterwochenende haben US-Sängerin Michelle Branch (35, "Hopeless Romantic") und Patrick Carney (39), der Schlagzeuger des Bluesrock-Duos The Black Keys, geheiratet. Die 35-Jährige bestätigte entsprechende Medienberichte auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Freunde des Paares, die bei der Hochzeit am Samstag anwesend waren, veröffentlichten via Social Media etliche Fotos des Brautpaares, auf denen auch das weiße Brautkleid von Branch zu sehen ist.

Die Hochzeit wurde einst verschoben

Die Musiker hatten sich im Jahr 2015 bei einer Grammy-Party kennengelernt. Zusammen produzierten sie ihr Album "Hopeless Romantic". Dabei sind die Funken geflogen. "Ich hatte noch nie jemanden an meiner Seite, der mich so unterstützt hat", schwärmte Branch im Jahr 2017 in einem Interview mit "People" über Carney. An ihrem 34. Geburtstag im Jahr 2018 hielt er um ihre Hand an, wie sie auf Instagram verriet. Die geplante Hochzeit wurde jedoch verschoben, da das Paar Nachwuchs bekam. Im August 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Branch hat aus ihrer ersten Ehe mit Musiker Teddy Landau (54) zudem eine Tochter. Für Carney ist es die dritte Ehe.