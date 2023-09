Michelle Dockery hat acht Jahre nach dem Tod ihres Verlobten ihre neue Liebe geheiratet. Dazu kamen auch viele "Downton Abbey"-Kollegen.

"Downton Abbey"-Schauspielerin Michelle Dockery (41) hat geheiratet. Am Samstag gab sie dem Produzenten Jasper Waller-Bridge (35) das Ja-Wort in einer Londoner Kirche. Vor acht Jahren musste die Britin einen schweren Schicksalsschlag erleiden: Ihr damaliger Verlobter John Dineen starb kurz vor Weihnachten 2015 im Alter von nur 34 Jahren an einer seltenen Form von Krebs.

Die Braut trug ein weißes Satinkleid von Emilia Wickstead

Nun kann die Schauspielerin endlich wieder strahlen - und das tat sie an ihrem Hochzeitstag auch. Bei bestem Wetter kam die Braut in einem schlichten weißen Satinkleid von Emilia Wickstead an der Hand ihres Liebsten aus der St.-Nicholas-Kirche in West-London. Wie die "Daily Mail" berichtete, dauerte der Gottesdienst rund 45 Minuten. Die Gäste, darunter etliche Prominente, begrüßten das Brautpaar mit Konfetti. Zu ihrem Brautkleid trug die Darstellerin der Lady Mary Crawley eine Aspinal of London Florence-Tasche im Wert von rund 1.140 Euro.

Der Bräutigam ist der jüngere Bruder von "Fleabag"-Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (38). Sie war an dem Ehrentag natürlich auch anwesend und hatte die Gäste zuvor vom Begrüßungsumtrunk im nahegelegenen George and Devonshire Pub zur Kirche geleitet. Sie trug einen auffälligen, korallenroten dreiteiligen Etro-Anzug. Durch die Schauspielerin soll sich das Paar im Sommer 2019 in Los Angeles kennengelernt haben. Im Januar 2022 hatten die beiden dann in der Zeitung "The Times" ihre Verlobung bekannt gegeben.

Wiedersehen mit dem "Downton Abbey"-Cast

Die Hochzeit war auch ein Wiedersehen für die Besetzung des erfolgreichen Historienspektakels "Downton Abbey". Zuletzt war der Cast 2022 in der Film-Fortsetzung der Serie zu sehen. Viele Kollegen von Michelle Dockery waren gekommen, etwa Hugh Bonneville (59), Lily James (34), Joanne Froggatt (43) und Laura Carmichael (37).

Für die Braut dürfte es ein sehr emotionaler Tag gewesen sein. Denn ursprünglich wollte sie dieses Ereignis mit einem ganz anderen Mann teilen. Doch ihr damaliger Verlobter John Dineen starb 2015 tragisch an Krebs, bevor es das Paar zum Traualter schaffte. 15 Monate hatte der irische Publizist gegen seine Krankheit gekämpft. Kurz vor Weihnachten 2015 starb er im Hopiz - Michelle Dockery soll bis zuletzt an seinem Bett gesessen haben. In einem ihrer seltenen Interviews erzählte sie im Jahr 2017, dass sie sich als Witwe betrachtet.