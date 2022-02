Michelle wird am 15. Februar 50 Jahre alt, außerdem zelebriert sie in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum. So sehen ihre Planungen aus.

Für Sängerin Michelle ist 2022 gleich ein doppeltes Jubiläumsjahr: Sie feiert am 15. Februar ihren 50. Geburtstag. Außerdem steht ihr 30. Bühnenjubiläum an. Ein Blick zurück: 1993 erschien ihre erste Single "Und heut' Nacht will ich tanzen" - Hits wie "Wie Flammen im Wind" und "Wer Liebe lebt" folgten in den Jahren darauf.

Anfang der 2000er Jahre erlitt sie mehrere Rückschläge - unter anderem einen leichten Schlaganfall und Depressionen. Sie zog sich für einige Zeit aus der Schlagerwelt zurück. 2005 meldete Michelle sich mit dem Album "Leben" erfolgreich zurück. 2007 verließ sie erneut das Rampenlicht, nachdem sie einen Schwächeanfall erlitten hatte.

Doch Michelle kämpfte um ihr Comeback: 2009 erschien das Album "Goodbye Michelle", im Jahr darauf der Longplayer "Der beste Moment". Neben ihrer Musikkarriere war sie in den vergangenen Jahren auch regelmäßig im TV zu sehen, etwa als Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" 2016 und 2017 sowie der RTLzwei-Show "My Name Is" 2011 und 2012. Ihr bis dato letztes Album mit dem Titel "Anders ist gut" veröffentlichte Michelle 2020.

Michelle nimmt an "Let's Dance" teil

Michelle hat 50 Jahre voller Höhen und Tiefen hinter sich, ihre Jubiläen möchte sie 2022 nun groß feiern. Den Anfang macht ihre Teilnahme bei "Let's Dance". "Jetzt bin ich bald 50 Jahre alt, stehe seit 30 Jahren als Michelle auf der Bühne - was fehlt da noch außer 'Let's Dance'? Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass ich mein Ziel erreiche, die Menschen nicht mehr nur mit meiner Stimme zu berühren, sondern auch durch meinen Tanz", erklärte sie kürzlich im "Gala"-Interview.

In der RTL-Tanzshow ist sie sie ab dem 18. Februar zu sehen. Im "Let's Dance"-Podcast verriet sie bereits vorab, dass sie gerne mit Massimo Sinató (41) tanzen würde - ob ihr dies vergönnt ist, wird sich jedoch erst in der Kennenlernshow herausstellen.

Album und Tour noch in diesem Jahr zum 30. Bühnenjubiläum

Das ist in diesem Jahr jedoch nicht alles: Auch Michelles Fans werden 2022 zum Bühnenjubiläum beschenkt. Am 6. Mai veröffentlicht die Schlagersängerin ihr Album "30 Jahre Michelle - Das war's ... noch nicht!" Passend zur Anzahl ihrer Jahre auf der Bühne wird der Longplayer ganze 30 Songs umfassen - mit vielen Neuaufnahmen ihrer alten Hits. Im Herbst 2022 geht Michelle dann auf große Jubiläumstour. Die Shows beginnen Ende September in Düsseldorf. Mehr als 20 Konzerte wird die 50-Jährige in Deutschland geben.

"Dieses Jubiläum wird ein schönes Geschenk an die Fans, dass sie 30 Jahre an meiner Seite waren, mit allen Höhen und Tiefen, die man im Leben durchmacht. Sie haben mit mir gelacht, geweint, gelitten und gelebt. Jetzt möchte ich ihnen was zurückgeben", erzählte Michelle im Interview mit "Gala". Rückblickend auf ihr bisherigen Leben sagte sie: "Ich bin dankbar für jede Sekunde, die ich erleben durfte, erleben musste - ob ich wollte oder nicht. Ich wäre heute sonst nicht dieser starke Mensch, der mit 1,56 cm dasteht und sagt: 'Alles was kommt, hier bin ich!'"

Michelle ist "glücklicher Single"

Bezogen auf ihr Privatleben bestätigte sie dem Magazin "Gala" außerdem, dass sie "glücklicher Single" sei. Der Schlagersängerin fehle "kein Partner in meinem Leben". "Dafür bin ich viel zu beschäftigt", erklärte Michelle weiter. "Im Moment passt ein Partner weder in mein Leben noch in meinen Kopf noch in mein Herz. Ich konzentriere mich voll auf meine Arbeit, aber auch auf meine drei Töchter."

Ihre Kinder stammen von drei verschiedenen Männern: Céline Oberloher (*1997) aus Michelles Ehe mit dem Sänger Albert Oberloher (59), Marie Reim (21) aus der Beziehung mit Schlagerstar Matthias Reim (64) sowie Mia-Carolin Shitawey (*2008) aus der Ehe mit Josef Shitawey.

"Ich will keinen Tag jünger sein, keine Sekunde meines Lebens zurückdrehen", erzählte Michelle. Sie freue sich vielmehr "auf die nächsten 50 Jahre". Sie fühle sich "so, wie ich bin, schön, stark, stolz und kraftvoll". Die Sängerin bekomme in ihrem Alter zwar "Falten, meine Haare sind grau, ich muss sie alle drei Wochen nachfärben, aber das ist so im Leben, dazu stehe ich, weil ich mich liebe und mich annehme".