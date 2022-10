Hat Michelle Hunziker einen neuen Mann an ihrer Seite? In einem Interview spricht sie nun über ihren aktuellen Beziehungsstatus.

Ist sie nun in einer Beziehung, oder nicht? Michelle Hunzikers (45) Liebesleben hat in den vergangenen Monaten für einige Schlagzeilen gesorgt. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (58) spricht die Moderatorin nun Klartext. Die 45-Jährige ist aktuell Single.

Hunziker und der Modeunternehmer Tomaso Trussardi (39) gaben im Januar 2002 nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter: Sole (9) und Celeste (7). Im Sommer beherrschten dann Liebesgerüchte mit dem Chirurgen Giovanni Angiolini hartnäckig die Klatschspalten. Eine offizielle Bestätigung gab es allerdings nie.

"Die Leute denken, ich hätte so viele Angebote", stellt Hunziker klar. Doch das sei gar nicht so. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, haben die Leute auch ein bisschen Angst." Sie würden nicht unsympathisch oder aufdringlich wirken wollen.

Weitere Kinder sind nicht ausgeschlossen

Außerdem sei sie inzwischen eine Frau mit drei Kindern und zwei Ex-Ehemännern. Aus ihrer ersten Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti (58) stammt Tochter Aurora. Die 25-Jährige macht das Ex-Paar im April zu Großeltern eines kleinen Jungen. "Es war so emotional, so schön", erinnert sich Hunziker an die Bekanntmachung ihrer ältesten Tochter zurück. Im gleichen Zug stellt sie fest, selbst noch Mutter werden zu können. "Warum nicht. Ich bin eine Mama-Person."

Das Leben als Patchworkfamilie genieße Hunziker sehr: "Das macht so Spaß." Ihr Ziel sei es, wirklich harmonisch mit all den Leuten zusammenzuleben, die sie liebe und immer lieben werde. Ihr größter Wunsch sei es, dass "eines Tages alle zusammen Weihnachten feiern".