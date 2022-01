Unternehmer Tomaso Trussardi hat sich in einem Interview zur Trennung von Moderatorin Michelle Hunziker geäußert. Der 38-Jährige gibt in dem Gespräch viel Privates preis.

Mitte Januar verkündeten Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi ihre Trennung nach zehn gemeinsamen Jahren als Paar. Die Moderatorin und der Unternehmer hatten 2014 in Bergamo geheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. "Wir setzen uns dafür ein, das Heranwachsen unserer wunderbaren Mädchen mit Liebe und Freundschaft zu begleiten. Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben. Es folgen keine weiteren Kommentare zum Schutz der Privatsphäre unserer Familie", heißt es in einem Statement, das die beiden über die italienische Nachrichtenagentur Ansa verbreiten ließen.

Nun hat Trussardi doch ein Interview gegeben und über seine gescheiterte Ehe sowie weitere private Dinge gesprochen. Der Erbe des italienischen Modeunternehmens Trussardi sagte der italienischen Zeitung "Corriere della Sera": "Das Ende einer Beziehung ist nie schön. Ich bin nicht glücklich, und Michelle ist es auch nicht, aber es war eine Entscheidung, die – so seltsam es klingen mag – zum Schutz der Familie und vor allem unserer Töchter Sole und Celeste getroffen wurde, die es verdienen, zwei Eltern zu haben, die glücklich zusammen sind. Heute, in dieser neuen Rolle, kommen wir gut miteinander aus."

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wollten drittes Kind

Die beiden Schwestern seien die meiste Zeit bei Hunziker, er könne sie jedoch sehen, "wann immer ich will". "Allerdings weiß ich nicht, ob wir die Art von getrennten Eltern sein werden, die zusammen in den Urlaub fahren: Vielleicht fangen wir erst einmal mit dem Abendessen an", sagte Trussardi. Zudem verriet er, dass sich das Paar ein drittes gemeinsames Kind gewünscht, es aber nicht geklappt habe. "Ich bereue es nicht."

Das Verhältnis zu Hunzikers ältester Tochter Aurora, die aus der Ehe mit Musiker Eros Ramazzotti stammt, sei aktuell etwas unterkühlt. "Ich habe immer versucht, ihr ein Freund und ein großer Bruder zu sein. Ich trat in ihr Leben, als sie 16 war, und ich glaube nicht, dass es für sie die einfachste Sache der Welt war." Auf Ramazzotti ist Trussardi nicht gut zu sprechen. Er habe "in der Vergangenheit die ganze Familie beleidigt", sagte der 38-Jährige und spielte auf ein TV-Interview des Musikers an, in dem der sagte, mit ihm habe Michelle im Bett nie gelacht.

Tomaso Trussardi verlor dagegen trotz Trennung nur gute Worte über Hunziker: "Sie bleibt die Frau, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, und ich liebe sie immer noch, aber auf eine andere Art."

Quelle: "Corriere della Sera"