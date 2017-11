Michelle Hunziker: Die italienische Frohnatur in Person. Da kann man sich kaum vorstellen, dass das Leben der heute 40-Jährigen jahrelang von einer Sekte kontrolliert und bestimmt wurde. Doch genau das enthüllte die Moderatorin nun in der Talkshow "Verissimo". Im Jahr 2000 trat Michelle der Sekte "Krieger des Lichts" bei. Ein fataler Fehler für sie und ihren damaligen Ehemann Eros Ramazotti. Denn Hunziker verrät: Die Sekte war Schuld an dem "Ehe-Aus" mit dem heute 54-Jährigen. "Sie nutzten meine Schwäche aus, sie kontrollierten sogar meine Telefonanrufe", so Hunziker in dem Interview. Und weiter: "Sie sagten, dass mein Mann einen negativen Einfluss auf mich hatte, obwohl ich ihn sehr liebte." Im Jahr 2002 stellte Ramazotti sie vor die Wahl: Entweder er oder die Sekte. Hunziker entschied sich für die "Krieger des Lichts"…

Doch nicht nur privat hat die Sekte Michelles Leben auf den Kopf gestellt, auch finanziell habe sie ihr Schaden zugefügt. "An einem gewissen Punkt haben sie mich sogar überredet, ihnen all meine Anteile an einer Gesellschaft zu übergeben, die ich gegründet hatte", so Hunziker. Doch im Jahr 2006 schaffte die damals 29-Jährige den Absprung. Fünf Jahre später lernte sie ihren heutigen Ehemann Thomas Trussadi kennen, mit dem sie zwei gemeinsame Töchter hat.