Die Moderatorin Michelle Hunziker schickt zu Ostern Grüße via Instagram. Und sie versieht ihren Beitrag mit Worten, die recht nachdenklich klingen.

An Ostern werden Eier versteckt. Und wiederentdeckt. Ostern ist eine beliebte Zeit für Kurzurlaube. Insbesondere in der Schweiz, der Heimat von Moderatorin Michelle Hunziker, zieht es zu Ostern viele in den südlichen Landesteil oder gleich nach Italien. Die Staus vor dem Gotthard tun Kunde davon. Event und Erholung werden gemeinhin hochgehalten rund um die höchsten christlichen Feiertage.

Eher in sich gekehrt und nachdenklich zeigt sich indes Michelle Hunziker an diesem Osterfest. Als "Tage des Friedens" und "Tage zum Sammeln" beschreibt sie Ostern auf Italienisch in einem Beitrag bei Instagram. "Um mit denen zusammen zu sein, die du liebst, und über alles nachzudenken, was du in deinem Leben ändern möchtest. Über alles, was in Ordnung ist und das, was unbedingt 'sterben' muss, um heller, freier, stärker als zuvor wiedergeboren zu werden."

Michelle Hunziker sagte kürzlich, es gehe ihr sehr, sehr gut

Drei Bilder teilt sie dazu. Bergpanorama im Hintergrund, Steine im Gebirgsgewässer unter ihren Stiefeln. Auf dem dritten Bild hat sie die Augen geschlossen und die Arme ausgestreckt. Das hat was von angedeutetem Kreuz und von Sonnenbaden zugleich. Ganz die reine Lehre ist es nicht, wenn Hunziker zu Ostern, dem Fest von Jesu Auferstehung, von Wiedergeburt schreibt. Wichtig scheint ihr vor allem das mit dem Neuanfang zu sein.

Was genau damit in ihrem persönlichen Fall gemeint ist, bleibt offen. Einen großen Umbruch in ihrem Leben gab es unlängst aber schon. Anfang dieses Jahres gaben Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi ihre Trennung offiziell bekannt. "Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern", heißt es in einem gemeinsamen Statement aus dem Januar. In einem Interview mit RTL betonte Hunziker Anfang April, es gehe ihr sehr, sehr gut.

Das Innehalten zu Ostern hält dann auch nicht das ganze Osterwochenende an. Die Arbeit ruft. In ihrer Story gibt's bei Hunziker am Ostersonntag Werbung für Kosmetik.

