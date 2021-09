Sehen Sie im Video: 10 Zentimeter Haare ab – Michelle Hunziker überrascht mit Bob-Frisur.

















Lange blonde Wallemähne und immer perfekt gestylt, so kennen wir Michelle Hunziker. Doch jetzt überrascht die Moderatorin mit einem völlig neuen Look. Das Besondere: die Dreifachmama postet einen Zeitraffer-Clip, in dem ihre Verwandlung von lang zu kurz festgehalten wurde.

Von gut zehn Zentimetern Haar trennte sich Hunziker im Laufe der Prozedur. Das Ergebnis: Sie trägt jetzt eine fransige Bobfrisur.

Auf Instagram präsentiert die 44-Jährige sichtlich zufrieden ihre blonden Locken, und das kommt an. Knapp 470.000 Mal wurde der Beitrag bereits geliked, in gerade einmal 20 Stunden.

Doch ganz so einfach, wie es in ihrer Instagram-Story aussieht, war der Schritt für die Italienerin nicht.

„Tatsächlich musste ich, wie ihr seht, 2 Gläser Wein trinken, um die Herausforderung zu meistern“, schreibt sie Scherzhaft zu ihrer Verwandlung.

