von Luisa Schwebel In einem Interview hat Michelle Obama über ihre schwerste Ehekrise gesprochen und dabei ehrliche Worte gefunden.

Mit ihren offenen Worten über die Probleme in den meisten Ehen hat Michelle Obama bereits in der Vergangenheit einen Nerv getroffen.

Ende November erklärte sie auf Instagram, ihre Ehe sei nie perfekt gewesen. "Einer von uns braucht immer mehr oder gibt mehr. Wir müssen bereit sein, einander zuzuhören, ehrlich und ohne Abwehrhaltungen. Nur dann können wir uns gemeinsam weiterentwickeln", schrieb sie damals.

Michelle Obama: Warum sie Barack "nicht ausstehen" konnte

In einem jüngeren Interview mit TV-Sender "Revolt", in dem sie ihr Buch "The Light We Carry" bewerben wollte, verriet sie Pikantes aus ihrem Eheleben. So gab Obama zu, dass sie ihren Ehemann nicht immer mochte. "Die Leute denken, ich sei gehässig, wenn ich das sage: Es gab zehn Jahre, in denen ich meinen Mann nicht ausstehen konnte", erzählte die Juristin. Ihre zwei Kinder, Malia und Sasha, seien damals klein gewesen und Barack Obama hätte seine Karriere versucht, anzukurbeln.

"Zehn Jahre lang, während wir versuchten, unsere Karrieren aufzubauen und uns um die Schule und darum zu kümmern, wer was macht und was nicht, dachte ich: 'Argh, das ist nicht fair'", offenbarte die ehemalige First Lady.

Auch über ihre zwei Kinder fand Obama ehrliche Worte, denen so manches Elternpaar vermutlich zustimmen würde. "Kleine Kinder, das sind Terroristen. Sie haben Forderungen. Sie reden nicht. Sie sind schlechte Kommunikatoren. Sie weinen die ganze Zeit. Sie sind irrational. Sie sind bedürftig. Und du liebst sie. Also kann man ihnen keine Vorwürfe machen, oder? Also lenkt man den Zorn auf den anderen", erzählte Obama.

Tipp für eine funktionierende Ehe

Rückblickend ist sie aber froh, durchgehalten und an ihre Ehe geglaubt zu haben. "Wir sind seit 30 Jahren verheiratet. (...) Die Leute geben auf - 'Fünf Jahre, das halte ich nicht aus'", erklärte sie.

Bereits Ende November hatte sie einen Tipp für eine funktionierende Ehe: "Sie müssen sich auf lange Phasen der Uneinigkeit und des Unbehagens einstellen. Sie müssen lernen, echte Kompromisse bei der Art und Weise, wie Sie als Einzelner gelebt haben, einzugehen", schrieb sie damals auf Instagram.

Dem würden vermutlich viele verheiratete Menschen zustimmen.

