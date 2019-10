Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58) feiert Hochzeitstag. Auf Instagram schrieb er liebevolle Worte an seine Frau Michelle (55), die er vor 27 Jahren geheiratet hat. Zu einem Foto, das das Paar zeigt, wie es engumschlungen einen Sonnenuntergang beobachtet, zitierte er die Beatles und ihren Song "Getting Better": "Wie die Beatles schon sagten: Es wird immer besser. Danke, Schatz, für 27 wundervolle Jahre!"

Michelle Obama postete wenig später die passende Antwort. Sie teilte ein Foto von sich und ihrem Mann auf einer Veranda mit Blick auf einen Yachthafen in Martha's Vineyard und schrieb dazu: "Vor 27 Jahren versprach mir dieser Typ ein Leben voller Abenteuer. Ich würde sagen, er hat geliefert. Hier ist unser nächstes Kapitel, in dem wir ein leeres Nest haben und herausfinden werden, was als nächstes kommt - und gleichzeitig immer noch die Magie spüren, die uns vor all den Jahren zusammengebracht hat. Alles Gute zum Hochzeitstag, Barack."

Die beiden Töchter des Paars, Malia (21) und Sasha (18), gehen inzwischen aufs College. Sasha ist an der University of Michigan eingeschrieben, während Malia - wie ihre Eltern - in Harvard studiert. Barack und Michelle Obama hatten am 3. Oktober 1992 in Chicago geheiratet. Davor waren sie bereits drei Jahre zusammen.