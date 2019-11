Michelle Obama (55) freut sich über eine Grammy-Nominierung in der Kategorie "Best Spoken Word Album" für ihr Hörbuch "Becoming". Auf Twitter zeigt sich die ehemalige First Lady "begeistert" und schreibt: "Das vergangene Jahr war so eine bedeutende, berauschende Reise. Ich habe es geliebt, eure Geschichten zu hören und gemeinsam mit euch den Weg des Werdens zu gehen." Schließlich bedankt sie sich in dem Post für die Liebe und die Unterstützung ihrer Follower.

Wenn Obama am 27. Januar 2020 gewinnen sollte, wäre es ihr erster Grammy - allerdings schon der dritte für die Obama-Familie. Barack Obama (58) hatte mit der Vertonung seiner Bücher "Dreams of My Father" 2006 und "The Audacity of Hope" 2008 schon zwei Grammys in derselben Kategorie geholt. Michelle Obamas Autobiografie "Becoming" wurde im November 2018 veröffentlicht und hat sich bis März 2019 mehr als zehn Millionen Mal verkauft.