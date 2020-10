Was sie an ihrem Ehemann Barack liebt

Michelle und Barack Obama feierten ihren 28. Hochzeitstag. Aus diesem Anlass verriet die Ex-First-Lady, was sie an ihrem Ehemann liebt.

Der ehemalige US-Präsident (2009-2017) Barack Obama (59) und seine Ehefrau Michelle (56) feierten am 3. Oktober ihren 28. Hochzeitstag. Dieses Jubiläum nahm die 56-Jährige zum Anlass, ihrem Ehemann eine ganz besondere Liebeserklärung zu machen. "Ich bin so dankbar, ihn als Partner zu haben, bei allem, was uns das Leben vorsetzt", schreibt Michelle Obama in einem Instagram-Post.

Weiter verrät die ehemalige First Lady, was sie an ihrem Mann besonders schätzt: "Ich liebe Barack Obama für sein Lächeln, seinen Charakter und sein Mitgefühl." Mit den Worten: "Ich liebe dich Barack", endet der Post. Dazu veröffentlichte sie ein gemeinsames Foto.

Neben den liebevollen Worten für ihren Mann, nutzt Michelle Obama den Post auch, um sich mit einer ganz besonderen Bitte an ihre Follower zu wenden: "Suchen Sie sich eine Person in Ihrem Leben, die vielleicht nicht wählen geht und sorgen Sie dafür, dass sie es tut", so Obama. Am 3. November finden die US-Präsidentschaftswahlen statt.

"Jeder Tag mit Michelle macht mich zu einem besseren Menschen"

Auch Barack Obama wendet sich auf seinem Instagram-Account an seine Frau: "Trotz allem, was gerade passiert, wollte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um der Liebe meines Lebens zum Jahrestag zu gratulieren", schreibt der ehemalige US-Präsident und postet dazu ein Foto, auf dem die beiden die Köpfe verliebt aneinanderschmiegen. "Jeder Tag mit Michelle Obama macht mich zu einem besseren Ehemann, einem besseren Vater und einem besseren Menschen", heißt es weiter.

Und auch Barack Obama ließ es sich nicht nehmen, im Post seine Follower darum zu bitten, andere Menschen davon zu überzeugen, dieses Jahr wählen zu gehen.

Die damalige Michelle Robinson und Barack Obama gaben sich am 3. Oktober 1992 in Chicago das Jawort. Das Paar hat zwei Kinder: Malia (22) und Natasha (19).