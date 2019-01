Die Social-Media-scheue Michelle Pfeiffer (60) hat ihren Weg zu Instagram gefunden! Die Schauspielerin teilte am Mittwoch ihren ersten Post auf der Fotoplattform: Ein Video von ihrem fulminanten Auftritt in "Batmans Rückkehr" (1992), in dem sie im Catwoman-Kostüm mit einer beeindruckenden Gymnastik-Einlage und einem "Meow!" den Superhelden begrüßt, bevor im Hintergrund ein Haus in die Luft gesprengt wird.

Standesgemäßer Einstand

Der Post wird passenderweise von dem Text begleitet: "MEOW Instagram." Kein schlechter Start! Finden auch die Fans, die reihenweise Herzchen kommentieren und die Schauspielerin in dem sozialen Netzwerk willkommen heißen. Pfeiffer hat innerhalb von wenigen Stunden schon über 16.000 Abonnenten gesammelt - sie selbst folgt allerdings noch niemandem.

In ihrem Biografie-Text zitiert sie aus "Anthem" von Singer-Songwriter Leonard Cohen (1934-2016): "Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in." Zu Deutsch in etwa: "Vergiss die perfekte Darbietung. In allem ist ein Riss. So kommt das Licht herein."