Michelle Pfeiffer und David E. Kelley feiern ihren 30. Hochzeitstag. Auf Instagram gerät die Schauspielerin ins Schwärmen.

Michelle Pfeiffer (65) und David E. Kelley (67) feiern ihren 30. Hochzeitstag! "30 Jahre Glückseligkeit", schwärmt die Schauspielerin auf Instagram und teilt dazu ein Selfie mit ihrem Ehemann.

Schauspielerin war sehr nervös bei ihrem ersten Treffen

Die Schauspielerin und der Filmproduzent lernten sich 1993 auf einem Blind Date kennen. Noch im selben Jahr läuteten die Hochzeitsglocken. In einem Gespräch mit Moderator Jimmy Fallon im vergangenen Jahr, erzählte die 65-Jährige mehr über den Anfang dieser großen Liebe: "Ich hatte einige schlechte Blind Dates und wollte nicht noch einmal auf eines gehen." Doch schließlich habe ihre beste Freundin sie überzeugt, es ein letztes Mal zu versuchen und Kelley kennenzulernen. "Ich war so nervös", so der Hollywood-Star weiter.

Als Pfeiffer 1993 ihre Tochter Claudia Rose adoptierte, war sie erst wenige Monate mit Kelley liiert. Ein Jahr später kam dann der gemeinsame Sohn Henry zur Welt.

Beruf und Privatleben bleibt bei den Stars getrennt

Kelley gilt als einer der erfolgreichsten Fernsehmacher der Welt. Der 67-Jährige schuf Serienhits wie "Ally McBeal", "Boston Legal" oder "Big Little Lies". Mit seiner berühmten Frau arbeitete Kelley jedoch nie. Das wäre zu riskant, erklärte Pfeiffer einmal. "Wir sind beide ziemlich anspruchsvoll bei der Arbeit. Also wenn ich nach Hause komme und einen schlechten Tag hatte und mich über etwas aufrege, möchte ich, dass er auf meiner Seite ist, weil er die andere Seite nicht gehört hat." Außerdem schätze sie "unsere Beziehung mehr als eine gute Rolle".