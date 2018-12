Nicht erst seit der Veröffentlichung ihrer beachtenswerten Biografie "Becoming: Meine Geschichte" kann die ehemalige First Lady Michelle Obama (54) auf eine treue Fanbase bauen. An die Spitze der am meisten bewunderten Frauen der Welt hatte sie es aber denkbar knapp noch nie geschafft - bis jetzt. In der neuesten Umfrage von "Gallup", die die Seite einmal im Jahr unter US-Amerikanern erhebt, ist sie erstmals auf dem ersten Platz gelandet - und hat damit einen 17 Jahre währenden Lauf beendet...

Diese beachtliche Zeitspanne lang hatte die ebenfalls Ex-First-Lady Hillary Clinton (71) den Platz an der Sonne inne. In diesem Jahr reichte es für sie noch nicht einmal für den zweiten Rang, der ging an Moderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey (64). Die amtierende Präsidenten-Gattin Melania Trump (48) landete derweil noch vor Queen Elizabeth II. (92) und Angela Merkel (64) auf Platz vier.

Auch Barack triumphiert

Ganz so neu ist der Spitzenplatz für Michelle Obamas Ehemann Barack (57) nicht. Zum elften Mal in Folge ist er demnach der "Most Admired Man" des Jahres geworden. Donald Trump (72) landet direkt dahinter, es folgen George W. Bush (72), Papst Franziskus (82) und Bill Gates (63) auf den Rängen drei bis fünf.

Schon seit 1946 kürt die Seite einmal pro Jahr die bewundernswerten Persönlichkeiten aus aller Welt. Alleine 50 Mal in der Top 10 befand sich die britische Königin. Sollte Barack Obama auch im kommenden Jahr die Spitze verteidigen können, würde er mit dem bisherigen Rekordhalter gleichziehen - Dwight D. Eisenhower.