Das ehemalige Präsidentenpaar Michelle und Barack Obama gratuliert mit rührenden Worten seiner Tochter Sasha zum 20. Geburtstag.

Eine ehemalige Präsidententochter wird erwachsen: Sasha Obama feierte am 10. Juni ihren 20. Geburtstag. Mama Michelle (57) und Papa Barack (59) gratulieren ihrer Tochter mit rührenden Worten in den sozialen Medien.

"Ich bin so dankbar für jedes Lachen mit dir und alles, was du mir über die Jahre beigebracht hast", schreibt die ehemalige First Lady der USA in ihrem Instagram-Post. Dazu veröffentlichte die 57-Jährige ein Foto, das Sasha als kleines Mädchen auf ihrem Schoß zeigt.

Barack Obama: "Du bist so groß geworden"

Auch Papa und Ex-Präsident Barack Obama teilte ein Foto aus ihrer Kindheit, auf dem er Sasha in seinen Armen hält. "Du bist so groß geworden", kommentiert er das Bild. "Es ist eine Freude, zu sehen, dass du die Person geworden bist, von der ich immer hoffte, dass du sie sein wirst. Deine Mutter und ich können kaum erwarten zu sehen, wo dich das Leben als nächstes hinführen wird."

Sasha Obama studiert derzeit an der University of Michigan. Ihre große Schwester Malia Ann Obama hat ihren Abschluss an der Harvard Universität bereits in der Tasche - sie wird am 4. Juli 23 Jahre alt.