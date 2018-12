Michelle Williams (38, "Need Your Help") verwandelt sich für die neue TV-Serie "American Soul" in Musik-Legende Diana Ross (74, "I'm Coming Out"), wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet. Es ist eine positive Nachricht zum Jahresende für das ehemalige Mitglied von Destiny's Child, nachdem sie Anfang des Monats die Auflösung ihrer Verlobung mit dem Pastor Chad Johnson bekanntgegeben hatte.

Für Michelle Williams ist es aber nicht der erste Schauspiel-Job. Sie war bereits in der Sitcom "Half & Half" zu sehen und stand auch am Broadway für Stücke wie "The Color Purple" oder "Chicago" auf der Bühne. In der Serie "American Soul", die vom US-Sender Black Entertainment Television (BET) produziert und ausgestrahlt wird, geht es vor allem um legendäre schwarze Künstler aus den 70er Jahren. Die Show soll im Februar 2019 Premiere feiern.