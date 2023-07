Seit rekordverdächtigen 19 Jahren waren Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh und Jean Todt verlobt. Nun gab sich das Paar in Genf das Jawort.

Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (60) und ihr langjähriger Partner Jean Todt (77) haben geheiratet. Die Schauspielerin und Michael Schumachers (54) ehemaliger Teamchef bei Ferrari gaben sich am gestrigen Donnerstag (27. Juli) in Genf das Jawort, wie aus einem Instagram-Post des Ex-Ferrari-Fahrers Felipe Massa (42) hervorgeht. Massa teilte in dem sozialen Netzwerk eine Reihe von Bildern der Festlichkeiten.

Hochzeit nach 19 Jahren Verlobung

Yeoh und Todt haben sich Anfang Juni 2004 in Shanghai kennengelernt, wie aus Massas Post ebenfalls hervorgeht. Bereits rund zwei Monate später, am 26. Juli 2004, folgte die Verlobung, doch bis zur gestrigen Hochzeit vergingen dann rekordverdächtige 6.992 Tage, oder über 19 Jahre. Die Hochzeit feierten Yeoh und Todt demnach im Kreis von Freunden und Familie.

Die Braut trug zu diesem besonderen Anlass kein klassisch weißes Hochzeitskleid, sondern einen ausgestellten Midi-Rock mit Rüschen und Stufen im Brautstil sowie eine Seidenbluse. Der Bräutigam entschied sich für einen dunkelblauen Anzug. Für Yeoh ist es bereits die zweite Ehe. Von 1988 bis 1992 war die in Malaysia geborene Schauspielerin mit dem Hongkonger Geschäftsmann Dickson Poon (67) verheiratet.

Yeoh sorgte erst zu Beginn dieses Jahres für Schlagzeilen, als sie als erste Schauspielerin asiatischer Herkunft mit einem Oscar ausgezeichnet wurde - für ihre Leistung im Erfolgsfilm "Everything Everywhere All at Once" (2022), der bei der 95. Oscarverleihung mit insgesamt sieben Trophäen ausgezeichnet wurde. Todt ist ehemaliger Präsident des Welt-Automobilverbands FIA, war einstmals selbst Rennfahrer und um die Jahrtausendwende Michael Schumachers Teamchef bei Ferrari. Todt war nie verheiratet, bringt aber einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.