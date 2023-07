Rocklegende Mick Jagger ist am 26. Juli 80 Jahre alt geworden.

Zum 80. Geburtstag hat sich Mick Jagger ausgiebig feiern lassen. Dieses besondere Geschenk gab es für den Rolling-Stones-Frontmann.

Jahrzehntelang waren die Rolling Stones für ihre wilden Aftershow-Partys nach Konzerten berüchtigt. Auch zu seinem 80. Geburtstag ließ es sich Frontmann Mick Jagger nicht entgehen, sich ausgiebig feiern zu lassen. Laut der "Daily Mail" feierte Jagger am Mittwoch (26. Juli) bis tief in die Nacht mit Familie und Freunden im Londoner Nachtclub Embargo Republica. Fotos zeigen, wie er den Nachtclub im Stadtteil Chelsea in den frühen Morgenstunden verlässt.

Neben Tochter Georgia May Jagger (31), Freundin Melanie Hamrick (36) und Ex-Freundin Jerry Hall (67) sollen auch Bandkollege Ronnie Wood (76) sowie Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio (48) und Lenny Kravitz (59) dabei gewesen sein.

Besonderes Geschenk für Cricket-Fan Mick Jagger

Auch die Geschenke fielen durchaus extravagant aus: Wie die britische Zeitung "The Sun" von einem Insider erfahren hat, durfte sich Mick Jagger unter anderem über einen lebenslangen Zugang zum VIP-Balkon des Londoner Cricket-Stadions The Oval freuen. "Seine Familie versucht seit Jahren, ihm das zu ermöglichen, aber die Nachfrage ist riesig und die Warteliste lang", wird der Insider zitiert.

Laut "The Sun" kostet eine solche VIP-Box rund 6.000 Pfund (knapp 7.000 Euro) pro Tag. Inkludiert sei ein privater Balkon mit Aussicht aufs Spielfeld, Getränke, Mittag- und Abendessen. Die Website des Stadions verspricht zudem "Besuche von Cricket-Legenden".

Jagger sei "überwältigt" gewesen, als er von dem Geschenk erfuhr. Der Stones-Frontmann ist fast sein ganzes Leben lang großer Cricket-Fan: Laut der Zeitung habe er im Alter von acht Jahren zum ersten Mal ein Spiel im Stadion The Oval, das den Surrey County Cricket Club beheimatet, besucht. Zuletzt war Jagger im Juni für das Spiel Australien gegen Indien im Stadion.