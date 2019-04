The-Rolling-Stones-Frontman (seit 1962) Mick Jagger (75) wird sich noch in dieser Woche am Freitag einer Operation unterziehen, bei der eine seiner Herzklappen ersetzt werden soll. Das bestätigte das Magazin "Rolling Stone".

Wegen der OP und der anschließenden Erholungsphase verschob die britische Rockgruppe The Rolling Stones die Nordamerika-Tour "No Filter", die vom 20. April bis 29. Juli geplant war. Die Verschiebung gab die Band am Samstag via Twitter bekannt. In dem Post hieß es, Ärzte hätten Mick Jagger dazu geraten, sich medizinisch behandeln zu lassen und sich komplett zu erholen. Man rechne mit einer vollständigen Genesung.

Die neuen Konzertdaten sind noch nicht bekannt. Bereits erworbene Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit.