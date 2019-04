Er hat sie nicht vergessen: Rock-Urgestein Mick Jagger (75) hat am Sonntag auf Instagram seiner ehemaligen Partnerin L'Wren Scott gedacht. Der Rolling-Stones-Sänger postete ein Bild der 2014 verstorbenen Hollywood-Stylistin und Modeschöpferin und kommentierte dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, L'Wren." Scott, die mit bürgerlichem Namen Laura Bambrough hieß, wäre am Sonntag 55 Jahre alt geworden.

Jaggers emotionaler Geburtstagsgruß fand bei seinen Followern viel Anklang. Mehr als 76.000 Mal wurde der Post bisher mit "Gefällt mir" markiert. In den mehr als 1.500 Kommentaren unter dem Bild brachten Fans außerdem ihre Anteilnahme an L'Wren Scotts Schicksal und dem Verlust des 75-Jährigen zum Ausdruck.

Ihre Kreationen fanden unter der Hollywood-Prominenz großen Anklang, die Kleider wurden etwa von Nicole Kidman (51, "Gefährliche Schönheit") und Sarah Jessica Parker (54, "Sex And The City") getragen. Jagger und Scott waren über ein Jahrzehnt lang zusammen, bis sie 2014 in ihrer New Yorker Wohnung Suizid beging. Nach der Obduktion wurde ihr Leichnam auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles beigesetzt.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111