Das war kein Fußballabend nach dem Geschmack von Mick Jagger (74, "Gotta Getta Grip"). Der Frontmann der Rolling Stones feuerte die englische Nationalmannschaft beim WM-Halbfinale gegen Kroatien live im Stadion von Moskau an. Der Musiker postete vor Spielbeginn ein Video von der Tribüne auf seinem Twitter-Account. Darin ist zu sehen, wie er freudig "Komm schon England" ruft und begeistert in die Hände klatscht. Doch seine Begeisterung dürfte sich am Ende des Spiels in Grenzen halten.

In der Verlängerung schoss Mario Mandzukic (32) das 2:1 für Kroatien. Die Kroaten treffen am Sonntag im WM-Finale auf Frankreich. England spielt am Samstag gegen Belgien um Platz drei.