Mick Jagger und Jerry Hall haben vier gemeinsame Kinder. Viele Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung genießen sie nun ihr Großeltern-Dasein.

Model Jerry Hall (67) hat auf Instagram einen besonderen Schnappschuss geteilt. Das Foto zeigt sie mit ihrem jüngsten Enkelkind im rechten Arm. Mit dabei ist zudem Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (80). Mit ihm hat Jerry Hall vier Kinder. Der Sänger steht auf der Aufnahme hinter seiner Ex, die sich an ihn drückt. Seine rechte Hand hat er auf ihre Schulter gelegt, die linke Hand in ihre freie Hand.

Ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind Georgia Jagger (31), die jüngere der beiden Töchter von Mick Jagger und Jerry Hall, sowie der älteste Sohn der beiden, James (38). Er ist der Vater des jüngsten Enkelkinds, das Hall auf dem Foto im Arm hält.

Mick Jagger hat acht Kinder

Insgesamt hat Mick Jagger acht Kinder, die ihn inzwischen nicht nur zum Opa, sondern auch schon zum Urgroßvater gemacht haben. Seine erste Tochter Karis (53) mit Sängerin Marsha Hunt (77) wurde 1970 geboren - und damit 17 Jahre, bevor seine jetzige Partnerin Melanie Hamrick (36) zur Welt kam. Von 1971 bis 1978 war er mit Bianca Jagger (78) verheiratet, mit der er eine Tochter namens Jade (52) hat. Anschließend war das Model Jerry Hall mehr als 20 Jahre lang an seiner Seite, das Paar hat vier Kinder: Elizabeth (39), James, Georgia und Gabriel (25).

Hall und Jagger heirateten 1990 in einer inoffiziellen Zeremonie auf Bali. Sie gab ihm 1999 den Laufpass, nachdem sie angeblich aus der Zeitung erfahren hatte, dass er sie mit Model Luciana Gimenez (54) betrogen und einen Sohn gezeugt hatte, der 1999 zur Welt kam und den Namen Lucas trägt. 2016 wurde dann Jaggers bislang jüngster Spross, Sohn Deveraux, von Melanie Hamrick geboren.

Jerry Hall war mit Rupert Murdoch verheiratet

Jerry Hall war nach ihrer Beziehung mit Jagger mit Medienmogul Rupert Murdoch (92) verheiratet. Sie machten ihre Beziehung Ende 2015 öffentlich und gaben sich 2016 in London das Jawort. Im Juli 2022 wurde die Scheidung eingereicht, die schon im August vollzogen wurde.