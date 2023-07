In New York zeigten sich Mick Jagger und Melanie Hamrick am 22. Juni total verliebt. Auf der Veranstaltung soll sie die Verlobung ausgeplaudert haben.

Angeblich hat sich Mick Jagger mit der 44 Jahre jüngeren Melanie Hamrick verlobt. Es wäre seine dritte Verlobung.

Mick Jagger wird am 26. Juli 80 Jahre alt. Doch er soll schon vorher gefeiert haben - und zwar seine dritte Verlobung. Wie der britische "Mirror" berichtete, will der Musiker noch einmal vor den Traualtar treten. Nach neun Jahren Beziehung soll er der früheren Balletttänzerin Melanie Hamrick (35) einen Antrag gemacht haben. Das Paar hat einen sechsjährigen Sohn.

Sie soll die Liebes-News ausgeplaudert haben

Dem Bericht zufolge, soll Hamrick beim Besuch des American Ballet Theatre in New York am 22. Juni von der Verlobung erzählt haben. "The Mirror" zitiert eine Quelle mit den Worten: "Sie hat sehr deutlich gemacht, dass ihr Ring ein Verlobungsring ist und sie jetzt seine Verlobte. Auch ihre Familie geht davon aus, dass sie verlobt sind und ist begeistert."

Erst kurz zuvor hatte sie ihren auffälligen Diamantring dem US-amerikanischen "People"-Magazin gegenüber noch heruntergespielt und ihn lediglich als "Versprechungsring" bezeichnet.

Er hat acht Kinder von fünf Frauen

Will der Rolling-Stones-Frontmann wirklich noch einmal den Bund der Ehe eingehen? Es würde zu seinem wilden Privatleben passen. Mick Jagger hat acht Kinder von fünf Frauen.

Seine erste Tochter Karis (52) mit Sängerin Marsha Hunt (77) wurde 1970 geboren - und damit 17 Jahre, bevor seine jetzige Partnerin zur Welt kam. Von 1971 bis 1978 war er mit Bianca Jagger (78) verheiratet, mit der er eine Tochter hat. Anschließend war das Model Jerry Hall (67) mehr als 20 Jahre lang an seiner Seite, das Paar hat vier Kinder und heiratete 1990 in einer inoffiziellen Zeremonie auf Bali. Hall gab ihm 1999 den Laufpass, nachdem sie aus der Zeitung erfahren hatte, dass er sie mit Model Luciana Gimenez (53) betrogen und einen Sohn gezeugt hatte.

2016 kam dann Jaggers bislang jüngster Spross, Sohn Deveraux, von Melanie Hamrick zur Welt. Im Gegensatz zu ihm war sie zuvor weder verheiratet noch hat sie Kinder aus früheren Beziehungen.