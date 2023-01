von Eugen Epp Mick Schumacher und sein Vater Michael haben eine besondere Verbindung – nicht nur wegen ihrer Leidenschaft für die Formel 1. Das zeigt der Rennfahrer erneut auf Social Media.

In aller Stille ist Michael Schumacher am 3. Januar 54 Jahre alt geworden. Auch zu diesem Anlass drang nichts über den aktuellen Gesundheitszustand des ehemaligen Rennfahrers, der sich vor neun Jahren bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte, nach außen. Doch seine Familie zeigte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass sie zu ihm hält – vor allem Sohn Mick Schumacher.

Mick hatte zum Geburtstag seines Vaters auf seinen Social-Media-Kanälen ein Bild gepostet, das ihn als Jungen mit dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister zusammen zeigt. "Happy Birthday an den besten Vater aller Zeiten. Liebe dich!", schrieb er dazu. Jetzt hat der 23-Jährige sein Profilbild auf Twitter, Instagram und Facebook geändert. Und auch das ist eine Liebeserklärung an seinen Vater.

Mick Schumacher steigt in die Fußstapfen seines Vaters

Das neue Profilfoto zeigt Mick Schumacher als Kind. Michael Schumacher trägt ihn auf seinen Armen. Aufgenommen wurde das Bild anscheinend am Rande einer Rennstrecke, zumindest trägt Papa Schumacher einen Rennanzug. Mick Schumacher hat eine besondere Beziehung zu seinem Vater, da er sportlich in seine Fußstapfen steigt. Schumacher entschied sich ebenfalls für eine Karriere im Rennsport und fuhr in den vergangenen beiden Jahren für das Team Haas in der Formel 1.

Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, ist er in diesem Jahr Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes – dem Rennstall, bei dem sein Vater einst seine Karriere beendete. "Viele Leute aus der Rennszene sagen, dass wir uns ähneln. Wir sind beide akribische Arbeiter, wir tauchen tief in Themen ein. Papa wollte immer das gesamte Team weiterentwickeln und nicht nur sich selbst. Das ist auch mein Ansatz", erklärte Mick Schumacher im vergangenen Sommer im stern-Interview.

