Mit einem privaten Foto aus früheren Zeiten hat Mick Schumacher seinem Vater Michael auf Instagram zum Geburtstag gratuliert. Er wählte dafür emotionale Worte.

Es ist ein ungewohnt privater Schnappschuss den Mick Schumacher auf seinem Instagram-Profil öffentlich machte: Zu sehen ist er als kleiner Junge, wie er lachend auf dem Arm seines Vaters Michael Schumacher kuschelt. Dieser trägt einen Rennanzug, das Foto zeigt Vater und Sohn sehr innig und glücklich. Schumacher hat es anlässlich des 53. Geburtstags seines Vaters am 3. Januar gepostet.

Auf Englisch gratulierte er seinem Vater zunächst mit einem "Happy Birthday, Dad" und fand dann sehr emotionale Worte. "Tage wie dieser hier waren wichtig für meine wachsende Leidenschaft für den Motorsport und sie beeinflussen mich bis heute. Ich bin dir dankbar für all die Erfahrungen, die du mir ermöglicht hast und freue mich darauf, in Zukunft neue zu machen," schrieb der 22-Jährige.

Mick Schumacher will in die Fußstapfen seines Vaters treten

Sein Vater Michael Schumacher ist seit dem 29. Dezember 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Er verunglückte an diesem Tag beim Skifahren in den französischen Alpen, trug trotz eines Helms schwerste Kopfverletzungen davon - und lebt seitdem abgeschirmt und unter der Obhut der Familie auf einem Anwesen in Gland am Genfer See. Details zum Gesundheitszustand gibt die Familie seither nicht bekannt, auch in der Netflix-Dokumentation, die im vergangenen Jahr erschien, wurde das Thema nur vage umrissen. Michael sei ja da, nur anders, sagte seine Frau Corinna darin unter Tränen. Und Mick Schumacher äußerte sich traurig darüber, dass er mit seinem Vater nicht mehr wie früher über Formel 1 sprechen könne. "Ich würde alles aufgeben, nur für das," sagte er.

Mick Schumacher verfolgt seit Jahren zielstrebig seine Karriere im Motorsport - immer auf den Spuren seines berühmten Vaters. Gerade wurde bekannt, dass er nach seinem ersten Jahr in der Formel 1 zum Ferrari-Ersatzfahrer wird. Das ist natürlich noch weit entfernt von den sieben Weltmeistertiteln, die Michael Schumacher vorweisen kann. Doch Mick gilt als ehrgeizig und lernfähig - zwei Eigenschaften, die auch Michael Schumacher weit gebracht haben.