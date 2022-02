Der Super Bowl ist das Sportevent des Jahres in den USA. Die Nationalhymne wird Country-Sängerin Mickey Guyton zum Besten geben.

Mickey Guyton (38) hat die große Ehre, beim Super Bowl in Los Angeles im Februar die Nationalhymne zu singen. Das gab die Sängerin auf Instagram bekannt. Neben einem Bild mit der Ankündigung postete sie ein Video, auf dem sie sich sichtlich über die guten Nachrichten freut. Die "Black Like Me"-Interpretin sei überwältigt und dankbar.

Im vergangenen Jahr waren es Eric Church (44) und Jazmine Sullivan (34), die in Tampa die Nationalhymne zum Besten gaben. Die American-Football-Profiliga NFL kündigte außerdem an, dass Jhené Aiko (33) "America the Beautiful" singen wird, während Mary Mary, begleitet vom Los Angeles Youth Philharmonic Orchestra, "Lift Every Voice and Sing" aufführen werden.

Super Bowl in Deutschland live verfolgen

Das Football-Spektakel wird auf der ganzen Welt übertragen. Auch in Deutschland kann man das Spiel in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar sehen - unter anderem auf ProSieben. Die Teams, die in diesem Jahr um den Meistertitel spielen, sind die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams. In der berühmten Halbzeitshow werden Dr. Dre (56), Snoop Dogg (50), Eminem (49), Mary J. Blige (51) und Kendrick Lamar (34) zu sehen sein.