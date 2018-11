Zahlreiche Hollywood-Stars und prominente Musiker haben zum Wahltag in den USA Fans aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - die Ergebnisse kommentierten in den ersten Stunden nach Schließung der Wahllokale allerdings nur wenige.

So gratulierte der Schauspieler Elijah Wood der demokratischen Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez auf Twitter zu ihrem Wahlsieg in New York. Die 29-Jährige war als bislang jüngste Frau in den US-Kongress gewählt worden. Wood zeigte sich zugleich enttäuscht darüber, dass es Andrew Gillum nicht gelang, Gouverneur von Florida zu werden.

Der Moderator Stephen Colbert sagte in seiner «Late Show» über die Mehrheit der US-Demokraten im Repräsentantenhaus: «Sie können nun Untersuchungen über den Präsidenten eröffnen, und wir können endlich herausfinden, ob Donald Trump jemals etwas Unethisches getan hat.»

Obwohl der US-Demokrat Beto O'Rourke das Senatsrennen im US-Staat Texas knapp verlor, sehen einige US-Prominente in ihm einen möglichen neuen Herausforderer für Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020. So twitterte der Schauspieler Javier Muñoz: «Beto soll Präsident werden!» Seine Kollegin Ellen Pompeo leitete seinen Tweet gleich an die eigenen Fans weiter.

Die Schauspielerin Ellen Barkin schrieb in dem Kurznachrichtendienst: «Trefft 2020 eure Wahl.» Ihre Kollegin Olivia Wilde twitterte: «Beto 2020. Lasst es uns tun.» Viele Stars hatten sich für den demokratischen Kandidaten starkgemacht, unter anderem die aus Texas stammende Sängerin Beyoncé.

Zu den Promis, die ihre Fans zur Stimmabgabe aufriefen, zählten auch die Schauspielerin Reese Witherspoon, ihr Kollege Jeff Goldblum und Madonna. Am Wahltag veröffentlichten etliche Stars Fotos von sich selbst mit «Ich habe gewählt»-Buttons über ihre Social-Media-Kanälen.

Drew Barrymore klebte sich den Wahlsticker auf den Mund ins ungeschminkte Gesicht, Goldblum auf seine Lederjacke mit dem Aufruf auf Instagram: «Heute, jeder, überall, wählt!!!» Die Komikerin Melissa McCarthy postete ein Selfie, breit grinsend mit Sonnenbrille, in der sich der Slogan «I Voted» spiegelte.

«Ich habe gewählt! Du auch?!», schrieb Oscar-Preisträgerin Witherspoon auf Instagram. «Just Do It!», twitterte Madonna. Sie selbst habe es «über den Ozean hinweg» per Briefwahl mitgemacht.

Auch US-Sängerin Demi Lovato («Sober») rief ihre Anhänger dazu auf, ihre Stimmen abzugeben. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie in einer Wahlkabine zeigte. «Ich bin so dankbar, dass ich rechtzeitig zu Hause bin, um zu wählen», schrieb sie dazu.