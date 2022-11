Streit in Bowling-Center: Migos-Rapper Takeoff in Houston erschossen

Er wurde 28 Jahre alt Streit in Bowling-Center: Migos-Rapper Takeoff in Houston erschossen

von Jessica Kröll Migos-Rapper Takeoff ist tot. Der 28-Jährige wurde laut Medienberichten in einem Bowling-Center in Houston erschossen wurde.

Rapper Takeoff von der Hip-Hop-Gruppe Migos ist tot. Wie unter anderem das Promiportal "TMZ" berichtet, wurde der 28-Jährige in der Nacht zu Dienstag in einem Bowling-Center in Houston erschossen.

Er soll sich demnach gegen 2.30 Uhr zusammen mit seinem Bandkollegen Quavo dort aufgehalten haben, als ein Streit ausbrach und jemand das Feuer eröffnete. Der Rapper wurde demnach noch am Tatort für tot erklärt. Zwar hat die Polizei die Identität des Opfers noch nicht bestätigt, doch laut "Page Six" hätten die Beamten erklärt, dass die Mitglieder Quavo und Takeoff der beliebten Rap-Gruppe Migos zum Zeitpunkt der Schießerei anwesend waren. Die Polizei bestätigte zudem, dass es sich bei dem Opfer um einen schwarzen Mann um die 20 Jahre handelt.

Migos-Rapper Takeoff postete Stunden vor Tod noch Selfie

Auch zwei weitere Personen sollen laut Bericht angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Quavo selbst soll unverletzt geblieben sein.

Nur Stunden vor der Schießerei postete Takeoff noch ein Selfie von der Bowlingbahn, dass in seiner Instagram-Story zu sehen war.

Takeoff, der mit bürgerlichem Namen Kirshnik Khari Ball heißt, war das jüngste Mitglied von Migos. Quavo war sein Onkel, und Offset sein Cousin. 2013 veröffentlichten sie ihren ersten großen Hit "Versace". Mit "Bad and Boujee" erreichten sie 2016 Platz eins der Billboard-Charts. Als Solokünstler veröffentlichte Takeoff ein Album – The Last Rocket von 2018, das in den USA auf Platz 4 debütierte

Fans reagieren auf Instagram

Zuletzt hatten Quavo und Offset als Duo ein Projekt veröffentlicht, "Unc & Phew". Ihr neuestes Musikvideo, "Messy", hatten sie erst am Montag veröffentlicht. Unter dem letzten Instagram-Video, dass Takeoff veröffentlicht hatte und den Anfang des Musikvideos zeigt, drückten viele Fans ihre Fassungslosigkeit über den Tod des Rappers aus. "Bitte, lass das nicht wahr sein", "Ich kann das gar nicht glauben" oder "Oh mein Gott, wann hören diese sinnlosen Morde endlich auf?", heißt es da.

Erst vor wenigen Wochen wurde der US-Rapper PnB Rock in einem Restaurant in Kalifornien erschossen. Der 30-Jährige wurde Opfer eines Raubüberfalls. Er war in Begleitung seiner Freundin, die zuvor in den Sozialen Medien noch ein Foto von dort gepostet hatte. Nur zwei Monate zuvor starb der Rapper JayDaYoungan nach einer Schießerei in Bogalusa im US-Bundesstaat Louisiana. Er wurde nur 24 Jahre alt.

Sehen Sie im Video: Vier Jahre lang befinden sich Bushido und seine Familie unter Personenschutz der Polizei. Der Grund: die Konflikte mit dem Abou Shaker-Clan. In der neuen RTL+-Dokumentation "Reset" geben die Personenschützer Einblicke in ihren Alltag mit der Familie.

Quellen: TMZ, "The Guardian", "Page Six"