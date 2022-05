Mike Hagerty, unter anderem bekannt aus "Friends", ist tot. Der US-Schauspieler ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler Mike Hagerty ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Das hat seine Kollegin Bridget Everett (50) bei Instagram mitgeteilt. Hagerty verkörperte in der Serie "Somebody Somewhere" den Vater der Schauspielerin.

"Wir sind am Boden zerstört"

"Ich habe Mike ab dem Moment geliebt, in dem ich ihn getroffen habe", schreibt Everett zu mehreren gemeinsamen Bildern. "Er war so besonders." Der Verstorbene sei warm und witzig gewesen. "Wir sind am Boden zerstört, dass er von uns gegangen ist", erklärt sie weiter.

Alle Darsteller und die gesamte Crew der Serie hätten Hagerty verehrt. In Gedanken seien alle bei der Ehefrau und Familie des Schauspielers.

Trauer Von diesen Prominenten mussten wir uns 2021 verabschieden 1 von 50 Zurück Weiter Zurück Weiter Karl-Heinz Vosgerau 4. Januar

Wer in den zurückliegenden Jahrzehnten in Deutschland fern gesehen hat, kam um ihn nicht herum: Karl-Heinz Vosgerau war seit 1970 praktisch Dauergast in Filmen und Serien. Kaum ein Format, in dem der 1927 in Kiel geborene Schauspieler nicht präsent war. Einem breiten Publikum bekannt wurde er mit seinen zahlreichen Rollen in TV-Produktionen. Regelmäßig trat er in Krimis wie "Der Alte", "Derrick" oder "Ein Fall für Zwei" auf. In fast allen großen TV-Serien der 80er Jahre war er zu sehen, ob "Traumschiff", "Das Erbe der Guldenburgs", "Hotel Paradies" oder "Die Schwarzwaldklinik". Und Kindern ist sein Gesicht aus der Weihnachtsserie "Patrik Pacard" geläufig. Vosgerau wurde 93 Jahre alt. Er hinterlässt einen Sohn. Mehr

Hagerty war besonders bekannt für zahlreiche kleinere Rollen in Sitcoms. Er verkörperte den Hausmeister Mr. Treeger in "Friends", war aber etwa auch in "Seinfeld", "Cheers" oder "Brooklyn Nine-Nine" zu sehen. Zudem trat der Schauspieler seit den 1980er Jahren in vielen Filmen auf – darunter in Klassikern wie "Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser" und "Wayne's World".