Mike Pence stellt sich weiter gegen Donald Trump: Der US-Vizepräsident will offenbar zur Amtseinführung von Joe Biden kommen.

Vor wenigen Tagen wurden die Spekulationen Gewissheit: Der scheidende US-Präsident Donald Trump (74) wird nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden (78) am 20. Januar teilnehmen. Das teilte Trump auf Twitter mit, kurz bevor sein Account dauerhaft vom Kurznachrichtendienst gesperrt wurde. Einer, der aber offenbar teilnehmen will, ist Vizepräsident Mike Pence (61). Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Pence hatte laut "CNN" bereits zuvor signalisiert, dass er der Zeremonie in Washington D.C. beiwohnen wolle, er habe lediglich auf eine Einladung gewartet. Biden hatte in Bezug auf die Berichte erklärt, Pence sei willkommen: "Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir so weit es geht, die historische Tradition eines Regierungswechsels beibehalten sollten", so Biden. Es sei eine Ehre, Pence bei der Amtseinführung dabei zu haben.

Damit distanziert sich Pence weiter von Trump. Der 61-Jährige hatte am vergangenen Mittwoch Bidens Sieg bei der Wahl offiziell anerkannt und sich geweigert, die Bestätigung des Wahlsiegs zu verhindern, wie es Trump von ihm zuvor verlangt hatte.