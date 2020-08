Lange Zeit hat es Mike Singer für sich behalten. Jetzt machte der Sänger öffentlich, dass auch er an Covid-19 erkrankt war.

Mike Singer (20, "Nein") ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ich habe mich bereits zu Anfang der Pandemie angesteckt und musste zum Glück nicht ins Krankenhaus", klärt der Sänger seine Fans bei Instagram auf. Dazu postete er sein Testergebnis, das dem Datum zufolge Mitte Juni ermittelt wurde. Über zwei Wochen habe Singer zu Hause in Quarantäne verbracht. "Die Krankheit verläuft bei jedem anders und mir geht es heute wieder sehr gut", gibt er Entwarnung.

Was der 20-Jährige in diesen Zeiten, die für alle so "anders und neu" seien, am meisten vermisse? "Auf der Bühne zu stehen und live für euch zu performen." Dennoch passe er sich den Umständen an. "Auch ich versuche mich immer mehr auf die Änderungen einzustellen und dazu gehört auch das Masketragen", schreibt Singer. An seine Follower richtet er den Appell: "Bitte tragt eure Maske und schützt euch und eure Mitmenschen. Ich weiß, manchmal vergisst man es im Alltag, aber es ist so wichtig. Wenn ihr euch nicht gut fühlt, bleibt bitte zu Hause, kontaktiert euren Arzt und haltet Abstand. Das Ganze funktioniert nur als Team und dazu zählt jeder einzelne."

Welche Rolle spielt "The Masked Singer"?

Ende April stand Singer als Wuschel kostümiert im Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer". Seine Mitstreiter, Gregor Meyle (41) und Tom Beck (42), hatten beide nach ihrer Demaskierung eine auskurierte Covid-19-Erkrankung öffentlich gemacht. Die Show musste damals aufgrund mehrerer Krankheitsfälle kurzzeitig pausiert werden.