von Luisa Schwebel Mit seiner Teilnahme im britischen Dschungelcamp weckte Mike Tindall die Hoffnung, er würde aus dem royalen Nähkästchen plaudern. Bevor er jedoch in den Urwald zog, hielt er Rücksprache mit einem ranghohen Royal.

Mike Tindall hielt, was viele von ihm erhofften: Am Lagerfeuer im britischen Dschungelcamp erzählte er die ein oder andere Anekdote aus seinem Leben mit der Royal Family.

Mike Tindall: Diesen Royal fragte er vor Dschungel-Teilnahme

Wer sich gefragt hat, ob der Ehemann von Annes Tochter Zara Tindall Ärger dafür bekam, Geschichten aus dem Familienleben preiszugeben, dem sei gesagt: nein. Denn natürlich hat Tindall im Vorfeld um Erlaubnis gebeten. "Man will ja niemanden verärgern", sagte Tindall in seinem Podcast "The Good, the Bad, and the Rugby". "Ich habe mit dem Prinzen von Wales darüber gesprochen und er sagte: 'Toll, geh und hab Spaß", erinnerte er sich. Prinz von Wales ist der Titel, den König Charles III. seinem ältesten Sohn William übertrug.

Mike verriet außerdem, dass er ein paar seiner Antworten auf Fragen der Camp-Mitbewohner kurz hielt, damit sie gar nicht erst ausgestrahlt würden. So konnte er vermeiden, dass gewisse Dinge thematisiert wurden. Vom Palast habe er allerdings keine Art von Maulkorb bekommen.

Vierter Platz für Prinzessin Annes Schwiegersohn

Bei den britischen Dschungel-Fans war Tindall für seine lockere Art äußerst beliebt. So erzählte er freimütig, wie er seine heutige Ehefrau kennenlernte und gab preis, wie er einst Schwiegermutter Prinzessin Anne aus Versehen seine Weichteile zeigte. Beim Tanzen auf einer Feier sei seine etwas zu enge Schlaghose geplatzt. "Die Boxer-Shorts, die ich trug, hatten einen Aufdruck: 'Knabber meine Nüsse'", erzählte er seinen Co-Stars, die sich vor Lachen kaum einkriegen konnten. "Als ich mich langsam umdrehte höre ich noch von ihr: 'Das lass ich lieber.' Und denke mir nur noch: 'Jap, ich gehe dann mal.'"

70-jähriges Thronjubiläum Jubel für Harry und Meghan: Paar besucht Gottesdienst für die Queen 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Prinz Harry und seine Frau Meghan sind neben anderen Mitgliedern der Royal Family mit Jubel vor dem Dankgottesdienst zu Ehren der Queen empfangen worden. Harry trug bei der Veranstaltung in der Londoner Kathedrale St Paul's seine militärischen Abzeichen, Meghan erschien im cremefarbenen Mantelkleid (von Dior) mit Hut. Es ist der erste offizielle Auftritt des Paares beim Thronjubiläum der Queen, zu dem die beiden mit ihren Kindern aus den USA nach London gereist sind. Und es ist der erste gemeinsame Termin bei einem offiziellen royalen Event seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus. Mehr

Doch nicht nur seine Anekdoten sorgten bei Mitbewohnern und Fans gleichermaßen für Begeisterung. Tindall gab sich im Camp als Freund und starke Schulter. Er unterstützte die anderen Promis wo er nur konnte und bewies seinen guten Humor. Am Ende schaffte er es auf den vierten Platz. Die Krone gewann Fußballerin Jill Scott.

Quelle: "The Good, the Bad, and the Rugby"

+++ Lesen Sie auch +++

Blumenmädchen von Prinzessin Diana war auf Jeffrey Epsteins "Pädo-Insel"

Frauenfeind Nr. 1? Mit wem Piers Morgan außer Meghan noch aneinandergeraten ist