von Leonie Zimmermann Mit Mike Tindall sitzt in diesem Jahr erstmals ein Mitglied der Royals im britischen Dschungelcamp. Und der ehemalige Rugby-Spieler nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um das Leben im Buckingham Palace und seine Beziehung geht.

Das diesjährige britische Dschungelcamp "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!" ist im wahrsten Sinne des Wortes königlich. Mit dem ehemaligen Rugby-Spieler Mike Tindall ist erstmals ein angeheirateter Royal unter den Teilnehmern – und er ist alles andere als zurückhaltend.

Der Ehemann von Zara Tindall, der Tochter von Prinzessin Anne, Schwester von König Charles III., unterhält die anderen Campbewohner gerne mit pikanten Geschichten aus dem Königshaus. So hat er erst kürzlich erzählt, wie er seiner Schwiegermutter aus Versehen seine Hoden präsentierte. Und auch seine neueste Story gibt Einblicke in das Leben hinter den Palastmauern.

Royales Frühstück in Jeans und T-Shirt

Der Schauspieler Owen Warner wollte von Tindall wissen, wie es ist, im Buckingham Palace zu leben. "Konntest du einfach in Jogginghose und T-Shirt zum Frühstück gehen?", fragte er den Sportler. Jogginghose sei nicht drin gewesen, antwortete Tindall – aber immerhin "Jeans und T-Shirt" statt Anzug und Krawatte.

Aber wie kam es eigentlich zu der royalen Liebesgeschichte? Das wollen auch die Teilnehmer von Tindall wissen. Die wichtigste Frage in dem Zusammenhang: "Warst du nervös beim Kennenlernen?" Tindall verneint das, was vor allem bei Warner für Bewunderung sorgt: "Wenn ich mich mit einem Mädchen unterhalten und dann herausgefunden hätte, dass sie königlich ist, wäre ich nervös gewesen", sagt der Schauspieler.

Wie Mike Tindall seine Zara kennenlernte

Tindall habe von Anfang an gewusst, dass Zara zur royalen Familie gehöre, weil ihre Mutter Prinzessin Anne Schirmherrin im britischen Rugby ist. Verunsichert habe das den Ex-Sportler nicht, wie er erklärt: "Wir waren zuerst befreundet und dadurch, dass William und Harry große Rugby-Fans waren, haben wir uns oft zusammen mit der Familie gesehen."

Das Liebespaar lernte sich bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2003 kennen. Im Jahr 2004 wurde die Liebe zwischen Mike und Zara dann öffentlich, am 30. Juli 2011 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. Gemeinsam haben sie drei Kinder.

Quelle: Daily Mail