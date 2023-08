Cardi B, US-Rapperin, im vergangenen Jahr auf dem Wireless Festival in London.

Nachdem US-Rapperin Cardi B bei einem Wutanfall mit einem Mikrofon nach einem frechen Konzertbesucher warf, entschied sich der Verleih, dem das Gerät gehört, zum Verkauf über Ebay. Der Hammer fiel bei einem Preis von 99.900 US-Dollar.

Für US-Rapperin Cardi B ist der Fall längst abgeschlossen. Nachdem sie Ende Juli bei einem Auftritt in Las Vegas von einem Konzertbesucher mit einem Getränk bespritzt worden war, warf sie ihr Mikrofon wütend in die Menge. Es folgte eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen sie, doch das Verfahren wurde eingestellt.

Verleih verkauft "berühmtes" Mikrofon

Die Videos, die Cardi B beim Wurf des Mikrofons zeigten, machten den Fall weltweit bekannt – selten verlor ein Star zuletzt so sehr die Fassung. Der Verleih, der für die Ausstattung der Konzerte in Las Vegas verantwortlich ist, entschied sich daher zum Verkauf des Mikrofons, das kurz nach dem Wurf zunächst wieder den Weg zum Eigentümer fand.

Via "Ebay" bot ein Mann namens Scott Fisher das geworfene Shure-Gesangsmikrofon, Modell "Beta 58A" an. Der Neupreis liegt derzeit in Deutschland bei rund 150 Euro. Das konnte Fisher nun deutlich übertreffen, denn die Auktion schloss bei 99.900 US-Dollar.

Summe wird gespendet

Doch es wird wohl kein Geldsegen für den Verkäufer – denn er verspricht im Angebot, dass der gesamte Profit an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gehe. Demnach wandern jeweils fast 50.000 US-Dollar an den "Friendship Circle Las Vegas", ein Verein, bei dem sich Jugendliche und junge Erwachsene freiwillig für Kinder, Jugendliche und andere junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen engagieren, und das "Wounded Warrior Project". Letzteres kümmert sich um verletzte Veteranen der US-Streitkräfte.

Der Käufer könnte das Mikrofon sogar noch benutzen, schreibt Fisher. Denn trotz des Wurfes funktioniere es noch, schreibt der Verkäufer. Aber: Die Lieferung erfolgt ohne Receiver, den Fisher trotz des enormen Preises nicht beilegt. Stattdessen wird das Wurf-Mikrofon in einer eigens für diesen Verkauf gefertigten Box mit Samt-Interieur geliefert.