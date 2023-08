Bei einem Auftritt in Las Vegas bespritzte ein Fan Rapperin Cardi B mit seinem Getränk. Daraufhin warf die 30-Jährige wütend ihr Mikrofon ins Publikum. Eine Konzertbesucherin erstattete jetzt Anzeige wegen Körperverletzung.

Eine Konzertbesucherin hat nach einem Auftritt von Cardi B Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Musikerin erstattet. Das berichten die US-Magazine "Rolling Stone" und "Variety" und berufen sich auf ein Statement des Polizei-Departments von Las Vegas (LVMPD).

Cardi B war bei einem Auftritt am Wochenende in Wut geraten und hatte ein Mikrofon ins Publikum geworfen, nachdem ihr zuvor ein Fan sein Getränk ins Gesicht geschüttet hatte. Aus dem Statement der Polizei geht nicht hervor, ob die Frau, die nun Anzeige erstattet hat, auch diejenige ist, die Cardi B nassgespritzt hat oder ob sie nur in der Nähe stand und so von dem Mikrofon getroffen wurde.

"Am 30. Juli 2023 kam eine Person zu einer LVMPD-Polizeistation, um eine Körperverletzung anzuzeigen", wird die Polizeibehörde von Las Vegas zitiert. "Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde." Zwar erwähnt die Polizei Cardi B in ihrer Erklärung nicht namentlich – die Adresse auf dem Vorfallsbericht stimmt laut den Medien aber mit dem Ort überein, an dem sie am Samstag auftrat.

Die Rapperin performte im Drai's Beach Club in Las Vegas. Zahlreiche Videos des Auftritts kursieren im Internet. Cardi B selbst teilte auf ihrem Twitter-Account einen Clip, in dem zu sehen ist, wie ihr jemand aus dem Publikum sein Getränk ins Gesicht schüttet. Daraufhin rastet die 30-Jährige aus und wirft ihr Mikrofon in die Menge. Auch die Sicherheitsleute der Musikerin greifen ein.

Vor Mikro-Wurf: Cardi B forderte ihre Fans auf, sie nass zu machen

Andere Aufnahmen wiederum zeigen, dass Cardi B ihre Fans zuvor bewusst aufgefordert hat, sie nass zu machen. Als sie jedoch im Gesicht getroffen wird, verliert die Rapperin die Beherrschung.

Zunächst war Cardi B von vielen Twitter-Usern für ihre Reaktion gefeiert worden. Einige schrieben, es sei an der Zeit, dass Künstler auf Angriffe auf der Bühne reagierten. In den vergangenen Monaten waren bereits andere Musikerinnen und Musiker bei Auftritten aus dem Publikum heraus attackiert worden.

Sängerin Bebe Rexha wurde bei einem Konzert in New York von einem Handy getroffen und musste über dem Auge genäht werden. Bei einem Konzert von Popstar Pink in London warf ein Fan eine Tüte mit der Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne. Bei Cardi B war es jedoch nicht die erste Reaktion dieser Art: Nur 24 Stunden vor ihrem Auftritt in dem Beach Club stand sie in einer Diskothek in Las Vegas auf der Bühne und warf dort das Mikrofon in Richtung des DJ-Pults.

Quellen: "Rolling Stone", "Variety"