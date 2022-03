Sie selbst ist gebürtige Ukrainerin: In einem eindringlichen Video hat Mila Kunis zusammen mit Ehemann Ashton Kutcher um Spenden für ihr Heimatland gebeten. Das Paar selbst geht mit einer beachtlichen Summe in Vorleistung.

Sie lebt seit mehr als 30 Jahren in den USA, ist hier zur Schule gegangen hat Karriere gemacht und eine Familie gegründet. Doch geboren wurde die Schauspielerin Mila Kunis ("Black Swan") 1983 in der ukrainischen Stadt Czernowitz, die damals noch zur Sowjetunion gehörte.

Und so geht der 38-Jährigen das Schicksal in ihrer alten Heimat besonders nah. In einem eindringlichen Video, das sie auf Instagram gepostet hat, ruft sie zusammen mit Ashton Kutcher dazu auf, für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Zu diesem Zweck haben die Eheleute eine Spendenkampagne auf der Plattform "GoFundMe" ins Leben gerufen. 30 Millionen Dollar sollen dabei zusammen kommen. Das Paar selbst geht mit gutem Beispiel voran - und macht eine äußerst großzügige Spende: Drei Millionen Dollar wollen Kunis und Kutcher nach eigener Aussage geben.

Sie sei in den USA zuhause und fühle sich als Amerikanerin, sagt Mila Kunis in dem 90-sekündigen Video, doch sie sei noch nie so stolz gewesen Ukrainerin zu sein wie an diesem Tag. "Und ich war noch nie so stolz, mit einer Ukrainerin verheiratet zu sein", wirft Ehemann Ashton Kutcher von der Seite ein.

Mila Kunis und Ashton Kutcher bitten um Mithilfe

Das bei der Spendenaktion eingesammelte Geld soll dafür eingesetzt werden, zügig Hilfe zu leisten. Aufgrund der humanitären Notlage in dem europäischen Land wolle man den Menschen, die sich in Sicherheit gebracht haben, schnell unter die Arme greifen. Das Wichtigste sei die Logistik, erläutert Kutcher. Man brauche dringend Unterkünfte für die Flüchtlinge sowie Nahrungsmittel und andere Ressourcen.

"Die Menschen in der Ukraine sind stark und mutig", beschloss Kunis ihren Appell. Aber nur weil jemand stark und mutig sei, heiße das nicht, dass er keine Hilfe brauche. "Wir müssen die Menschen in der Ukraine unterstützten. Bitte helft uns!"

