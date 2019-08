Miley Cyrus (26, "Wrecking Ball") hatte in den sozialen Medien einen öffentlichen Gefühlsausbruch: Auf Instagram nahm sie nun Bezug auf die Untreue-Gerüchte, die in den letzten Tagen aufgekommen waren. Sie habe ihren Noch-Ehemann Liam Hemsworth (29, "Die Tribute von Panem") nie betrogen, stellt die Sängerin klar. "Ich kann eine Menge Dinge zugeben, aber ich weigere mich zuzugeben, dass meine Ehe wegen Untreue geendet hat. Liam und ich waren ein Jahrzehnt zusammen. Ich habe es schon einmal gesagt und es bleibt wahr: Ich liebe Liam und werde es immer tun."

Trennung war eine "gesunde Entscheidung"

Miley Cyrus ist "erwachsen geworden", wie sie selbst schreibt. "Es ist kein Geheimnis, dass ich in meinen frühen 20ern viel gefeiert habe." Sie habe nicht nur geraucht, sondern auch mit Drogen experimentiert. Die Sängerin gab auch zu, untreu in früheren Beziehungen gewesen zu sein. Nun gebe es jedoch "keine Geheimnisse, die man aufdecken könnte". Die Trennung sei eine "gesunde Entscheidung" gewesen. "Ich bin so gesund und glücklich wie lange nicht mehr." Am Schluss betont sie noch einmal: "Ich bin keine Lügnerin. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich jetzt einfach woanders als früher stehe."

Mit ihrer Freundin Kaitlynn Carter (30) war sie kurz nach der Trennung von Hemsworth knutschend auf einem Boot in Italien gesehen worden. Danach waren Gerüchte laut geworden, Cyrus habe ihren Ehemann betrogen. Nach nur acht Monaten Ehe hatten sich Miley Cyrus und Liam Hemsworth getrennt. Laut der US-amerikanischen Promi-Seite "TMZ" soll der Schauspieler sogar schon die Scheidung eingereicht haben. Zehn Jahre lang befanden sich die beiden Stars in einer On-Off-Beziehung. Nachdem sie im Dezember 2018 geheiratet hatten, bestätigten sie am 11. August 2019 offiziell ihre Trennung.