"Ich bin manchmal keine gute Zuhörerin", gab Miley Cyrus in einem Interview zu. Das will sie 2023 ändern.

Miley Cyrus möchte im nächsten Jahr lernen, ihren Mitmenschen mehr zuzuhören, statt nur auf sich selbst zu hören.

Miley Cyrus (30) hat sich einen guten Vorsatz für das nächste Jahr vorgenommen: Der Popstar möchte lernen, besser zuzuhören.

Offenbar hat die Sängerin damit aktuell noch Probleme. "Ich glaube mein Vorsatz wird tatsächlich sein... Mein Instinkt ist sehr laut, aber ich bin manchmal keine gute Zuhörerin", gab Cyrus in einem Interview zu.

Miley Cyrus reflektiert über die letzten zehn Jahre

Den Denkanstoß hat sie von Dolly Parton (76) bekommen, deren Mann Carl Thomas Dean (80) einst zu ihr sagte: "Es ist nicht schwer dich zu hören. Du hörst schwer zu." Inspiriert davon wolle sie 2023 öfter anderen zuhören, anstatt nur sich selbst, so Cyrus in einem Vorabclip der NBC-Sendung "A Toast to 2022", der via "People" veröffentlicht wurde.

In dem Interview reflektiert Cyrus auch darüber, wie sie sich im Vergleich zu ihren Zwanzigern verändert habe. "Ich sage immer, dass meine Wahrheit genauso wahr ist wie das Gegenteil davon. Einerseits bin ich komplett anders, andererseits bin ich genau dieselbe." Über ihre von den Medien dokumentierte Vergangenheit witzelt sie in dem kurzen Clip auch: "In meinen Zwanzigern hatte ich so viel Spaß. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie es googeln..."