Es sieht nicht so aus, als ob Miley Cyrus (26, "Slide Away") seit ihrer Trennung von Liam Hemsworth (29, "Independence Day: Wiederkehr") irgendetwas anbrennen lassen würde. Direkt nach dem Ehe-Aus begann der Pop-Superstar ein Techtelmechtel mit der Bloggerin Kaitlynn Carter (31). Nun, zwei Wochen nach dem recht abrupten Ende mit Carter, hat Cyrus offenbar schon ein Trostpflaster für ihr Trostpflaster gefunden.

Mehrere US-Promi-Magazine berichten am Freitag übereinstimmend, dass die 26-Jährige mit ihrem australischen Künstler-Kollegen Cody Simpson (22, "Free") gesichtet wurde - einmal zusammen beim Einkaufen und einmal in einem Restaurant. In beiden Fällen sollen die beiden Stars auch Zärtlichkeiten ausgetauscht haben.

Knutschen beim Sushi-Einkauf

"E! News" beruft sich dabei auf einen Augenzeugen, der Cyrus und Simpson dabei beobachtet haben will, wie sie beim Sushi-Einkauf einen "schnellen Kuss" austauschten. Simpson habe aber bemerkt, dass sie Umstehende auf sich aufmerksam machten - woraufhin beide schnell das Weite gesucht hätten.

Auch das Promi-Portal "TMZ" berichtet von Knutschern der beiden Sänger. TMZ ist ein kurzer Videoclip zugespielt worden, der Cyrus und Simpson in einem Restaurant in Los Angeles zeigen soll. In dem Clip sitzt Simpson am Tisch, während Miley neben ihm steht und sich dann zu ihm herunterbeugt. Die beiden tauschen mehrere Küsse aus, dann endet das Video.

Laut "E! News" war es nicht das erste Mal, dass die beiden in den letzten Tagen zusammen gesehen worden sind. Sie kennen sich ohnehin schon länger - in einem Interview mit der australischen "GQ" erzählte Simpson 2015, Miley Cyrus und er seien befreundet: "Sie ist eine meiner besten Freundinnen und hilft mir in Übergangszeiten dabei, meiner Kindheit zu entfliehen." Sie sei "sehr offenherzig und er selbst arbeite daran, mehr so zu sein, wie sie.