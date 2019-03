Miley Cyrus (26, "Nothing Breaks Like A Heart") trauert um ihren Schützling Janice Freeman. Die Sängerin ist am 2. März überraschend an einer extremen Lungenentzündung und einem Blutgerinnsel gestorben, wie es in einem Statement auf ihrem Instagram-Account heißt. Sie wurde 33 Jahre alt. Sie sei eine Kämpferin gewesen, "eine wunderschöne Kraft in dieser Welt". Weiter heißt es: "Janice erlange Bekanntheit bei NBCs 'The Voice' als Mitglied von Miley Cyrus' Team. Ihre Geschichte, den Gebärmutterhalskrebs erfolgreich zu besiegen und Lupus zu bekämpfen, während sie das Leben voll ausschöpfte, inspirierte Menschen im ganzen Land."

Die beiden Musikerinnen hatten sich bei der US-amerikanischen Ausgabe von "The Voice" kennengelernt. Cyrus hatte der Kandidatin auch noch beigestanden, nachdem diese die Show verlassen musste. So bedankte sie sich vor einer Woche erst öffentlich mit einem Tweet bei dem Pop-Star, der ihrer Familie auch finanziell ausgeholfen hatte. Cyrus verabschiedete sich auf Instagram mit dem Foto eines Regenbogens und dankte ihrer verstorbenen Freundin "für alles".