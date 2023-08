Miley Cyrus hat ihre Mutter Tish bei deren dritter Hochzeit am 19. August unterstützt. Der Sängerin kam eine besondere Ehre zuteil.

Sängerin Miley Cyrus (30) hat bei der Hochzeit ihrer Mutter offenbar eine wichtige Aufgabe übernommen: Sie soll laut dem US-Portal "Just Jared" die Brautjungfer von Leticia "Tish" Cyrus (56) gewesen sein. Die Vermählung mit "Prison Break"-Star Dominic Purcell (53) fand am Samstag, 19. August, in Malibu statt. Erst vor vier Monaten hatte das Paar die Verlobung verkündet.

Miley Cyrus im eisblauen Kleid

Im kleinen Kreis an einem Pool in Malibu, Kalifornien, haben sich die Filmproduzentin und der Schauspieler das Jawort gegeben. Fotos zeigen ein Meer aus weißen Blütenblättern, in denen das Paar vermählt wurde. Die Braut trug ein klassisches weißes Brautkleid mit langem Schleier.

Miley Cyrus trug wie die anderen Brautjungfern ein eisblaues Kleid und einen Blumenstrauß. Auch ihre Geschwister Trace (34) und Brandi (36) waren Teil der Hochzeitsgesellschaft. Die drei stammen aus der Ehe mit Countrysänger Billy Ray Cyrus (61), mit dem Tish Cyrus fast 30 Jahre lang verheiratet war.

2022 ließ sich das Paar scheiden. Beide hatten schnell neue Partner an ihrer Seite: Nur wenige Monate später verlobte sich der Sänger mit seiner Freundin, Sängerin Firerose. Und Tish Cyrus kam mit Purcell zusammen.

Mit zwei Fotos verkündete sie die Verlobung

Ende April hatte die Mutter von Miley Cyrus die Verlobung auf Instagram verkündet. Dort teilte sie zwei Fotos, auf denen sie jeweils stolz ihren goldenen Verlobungsring mit großem Diamanten präsentierte. "Prison Break"-Star Purcell umarmte seine Liebste, die auf dem zweiten Foto glücklich in die Kamera strahlte.

"Eintausendmal... JA", schrieb sie zu ihrem Post und versah ihren Kommentar mit einem roten Herz. Nun haben sie auch ganz offiziell "Ja" gesagt. Übung darin haben sie: Es ist die dritte Ehe für Tish Cyrus, und auch er war bereits von 1998 bis 2008 verheiratet.

Nach diesem privaten Ereignis hat Miley Cyrus bald schon den nächsten wichtigen Termin im Kalender stehen: Am 25. August erscheint ihr neuer Song "Used To Be Young".