Miley Cyrus (26, "Wrecking Ball") und Liam Hemsworth (29, "Die Tribute von Panem") erwarten derzeit kein Kind. Nachdem am Mittwoch Gerüchte aufgekommen waren, die besagten, dass Cyrus schwanger sein soll, dementierte die 26-Jährige die Berichte selbst auf Twitter.

In Anspielung auf das Rekord-Ei, das Kylie Jenners ersten Schnappschuss von Tochter Stormi als beliebtestes Instagram-Bild aller Zeiten übertraf, schrieb Cyrus: "I'm not 'Egg-xpecting' but it's 'Egg-celent' to hear everyone is so 'Happy For Us' .... we're happy for us too!" Sie erwartet also kein Kind, findet es aber toll, dass sich alle so für sie freuten. Dann fügte sie auf die Gerüchte bezogen hinzu: "Könnt ihr mich jetzt alle in Ruhe lassen und wieder ein Ei anstarren."

Miley Cyrus und Liam Hemsworth sind seit dem 23. Dezember 2018 verheiratet. Bereits seit Spätsommer 2009 waren sie ein Paar. Erstmals verlobt waren sie von Mai 2012 bis September 2013. Dann folgte die Trennung. Anfang Januar 2016 wurde bestätigt, dass die beiden erneut zusammen sind und sich auch wieder verlobt haben.