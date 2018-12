Sängerin Miley Cyrus (26, "Wrecking Ball") und Schauspieler Liam Hemsworth (28, "Die Tribute von Panem") haben geheiratet. Ohne große Ankündigung haben sich die beiden am 23. Dezember in Tennessee das Jawort gegeben. Erste Fotos hat die Sängerin selbst auf Instagram gepostet und damit die Hochzeit bestätigt. Fans konnten darauf bereits die Looks des Ehepaares erkennen: Sie trug ein weißes, ärmelloses Hochzeitskleid von Vivienne Westwood (77), er einen dunklen Anzug. Nun haben neue Fotos auf den Social-Media-Kanälen der Hochzeitsgäste weitere Details verraten...

Die Gäste

Eingeladen waren natürlich die Familien des Brautpaares. Auf einem Foto, das Billy Ray Cyrus (57), der Vater der Braut, auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, sind folgende Familienmitglieder zu erkennen: Mama Leticia "Tish" Cyrus (51), Mileys Schwestern Noah (18) und Brandi (31) sowie ihr Bruder Braison (24) und dessen Verlobte Stella McBride. "Die Hochzeit wäre nicht komplett ohne einen Schnappschuss aus Dads alter Blackberry-Kamera. Ich liebe es, alle so glücklich zu sehen", schwärmt der stolze Brautvater.

Mama Cyrus postete ein Foto, das sie mit Ehemann Billy Ray und der Braut zeigt, die einen großen Blumenstrauß in den Händen hält. "Das macht mein Herz so glücklich", lautet ihr Kommentar zu dem Bild. Dank diesem Bild und einem Schnappschuss, den Conrad Carr, ein Freund des Brautpaares, laut "People" in seiner Instagram Story gepostet hat, soll klar sein: Tish hat sich im Laufe des Tages umgezogen. Statt des schwarzen Ensembles soll sie später nur noch Jeans und Pulli getragen haben.

Die Deko

Auch über die Deko geben die neuen Fotos Aufschluss. Cyrus und Hemsworth setzten auf aufwändige Blumen-Arrangements. Getraut wurden sie demnach vor einem Hochzeitsbogen, der aus Blumen bestand. Die Blumen daraus sind auch im Brautstrauß zu finden. Außerdem zeigt ein Foto, das Stella McBride veröffentlicht hat, dass ein Torbogen im Haus mit jeder Menge weißen und silbernen Luftballons sowie Blumen dazwischen geschmückt war. Jede Menge Lichtkegel funkelten an den Wänden und auch der Weihnachtsbaum sowie andere Weihnachtsdeko sind zu erkennen. Die zweistöckige Hochzeitstorte war in Weiß gehalten.

Kennengelernt hatten sich Cyrus und Hemsworth bereits im Vorfeld der Dreharbeiten zu "Mit Dir an meiner Seite" (2010). In der Nicholas-Sparks-Verfilmung spielten sie ein Liebespaar. Von März 2012 bis September 2013 waren sie schon einmal verlobt, ehe ihre Beziehung zerbrach. Im Januar 2016 wurde bestätigt, dass sie wieder ein Paar sind. Nun krönten sie ihre Liebe mit der Hochzeit kurz vor Weihnachten.