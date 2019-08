US-Star Miley Cyrus (26) und der australische Schauspieler Liam Hemsworth (29) haben am Sonntag überraschend das Ende ihre Ehe verkündet. Kurz zuvor war die Sängerin beim Küssen und Kuscheln mit Bloggerin Kaitlynn Carter (30) auf einem Boot im Comer See abgelichtet worden. Die Fotos zeigt unter anderem die britische "Daily Mail". Ihr erster offizieller Post bei Instagram nach der überraschenden Trennungsnachricht war dagegen eher philosophisch: "Das Leben ist eine Kletterpartie, aber die Aussicht ist großartig", schreibt sie zu einem Foto, das sie auf einer Bergwanderung zeigt.

Was macht Liam Hemsworth?

Wie die britische "The Sun" erfahren haben will, verlängerte Liam Hemsworth indes seinen aktuellen Aufenthalt in seiner Heimat Australien von geplanten drei Tagen auf drei Wochen. Zusammen mit seinem älteren Bruder, Schauspieler Chris Hemsworth (36, "Thor"), der am Sonntag seinen Geburtstag feierte, soll er sich in Byron Bay sportlich ablenken.

Das lässt Miley Cyrus nicht auf sich sitzen

Die Kuschelfotos mit Kaitlynn Carter ließen im Übrigen auch deren Ex-Partner, Reality-TV-Star Brody Jenner (35), nicht kalt. Er kommentierte die Überraschung auf seinem Instagram-Account erst mit dem Mutmacher-Satz: "Lass nicht zu, dass gestern zu viel von heute in Anspruch nimmt."

Doch Brandon Lee (23), Sohn von Pamela Anderson (52) und Tommy Lee (56), hatte einen Gegenvorschlag: "Lass uns diesen Skandal abrunden und ein Bild von uns posten, wie wir rummachen." Das inspirierte den Stiefbruder von Kim Kardashian (38) offenbar zu einer noch besseren Idee: "Aufgepasst! Bald kommen Fotos von Liam und mir beim Händchenhalten am Stand", scherzte Brody Jenner.

Miley Cyrus wollte diesen Witz auf ihre Kosten so allerdings nicht unkommentiert lassen. An Jenner gerichtet schrieb sie unter seinen Post: "Mach ein Nickerchen in deinem Truck und kühl dich ab."

Konzentration auf die Karrieren?

Miley Cyrus und Liam Hemsworth waren erstmals ab Spätsommer 2009 ein Paar. Verlobt waren sie von Mai 2012 bis September 2013, dann folgte eine erste Trennung. Anfang Januar 2016 wurde bestätigt, dass sie erneut zusammen sind und sich auch wieder verlobt hätten. Im Dezember 2018 hatten sie im engsten Kreis geheiratet.

Nach nur neun Ehemonaten wurde am Sonntag nun das Ehe-Aus bestätigt. Ein Sprecher der Sängerin sagte in einem Statement für das US-Magazin "People" über die Trennung: "Sie haben sich während der Beziehung ständig, sowohl als Partner, als auch als Menschen, weiterentwickelt und verändert und haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn sie sich auf sich selbst und ihre Karrieren konzentrieren." Zusammen wollen sie sich weiterhin um die gemeinsamen Tiere kümmern, während sie sich diese "liebevolle Auszeit" nehmen, hieß es weiter.