Spannende Beichte aus dem Liebesleben von Miley Cyrus: Sie flunkerte beim ersten Mal. Liam Hemsworth dachte, sie sei keine Jungfrau mehr.

Dass Miley Cyrus (27, "Nothing Breaks Like a Heart") einst ihre Jungfräulichkeit an ihren Ex-Mann Liam Hemsworth (30, "Die Tribute von Panem") verlor, erzählte die Sängerin bereits bei zahlreichen Gelegenheiten. Jetzt plauderte Cyrus aber erneut aus dem Nähkästchen und fügte dabei eine interessante Anekdote hinzu: Sie hatte Hemsworth damals über ihre Jungfräulichkeit im Unwissen gelassen und einfach geflunkert.

In dem Podcast "Call Her Daddy" bestätigte Cyrus zunächst einmal mehr, dass sie mit zarten 16 Jahren bereits ihre erste Liaison mit Hemsworth hatte und er es war, mit dem sie zum ersten Mal Sex hatte. Zuvor sei sie "nie so richtig weit mit einem Typen gegangen. Bis ich 16 Jahre alt war. Und den habe ich dann geheiratet." Doch damit nicht genug: "Ich habe ihn angelogen und ihm gesagt, dass er nicht mein Erster war." Sie wollte damals nicht wie ein Loser wirken.

Erst zehn Jahre später flog der Schwindel auf

Hemsworth habe sogar wissen wollen, mit wem sie zuvor schon Sex gehabt hätte, da habe sie einfach irgendeinen Jungen aus dem Bekanntenkreis genannt. Der habe später zufälligerweise eine gute Freundin von Hemsworth geheiratet und ihr späterer Mann sprach zehn Jahre später Cyrus nochmals auf die Geschichte von damals an. Schließlich habe Cyrus zugegeben, dass sie nur gelogen habe.

Hemsworth und Cyrus heirateten nach mehreren On-Off-Phasen in ihrer Beziehung im Dezember 2018. Im August 2019 gaben sie ihr erneutes Liebes-Aus bekannt, seit Anfang 2020 ist die Scheidung rechtskräftig. Cyrus turtelte nach der Trennung zunächst öffentlich mit der Bloggerin Kaitlynn Carter (31) und gab anschließend bekannt, mit ihrem Musikerkollegen Cody Simpson (23) eine Beziehung zu führen. Jüngsten US-Medienberichten zufolge soll aber auch diese Liaison bereits wieder beendet sein.