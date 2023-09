Miley Cyrus verrät den Moment, als sie wusste, dass ihre Ehe vorbei ist

von Christina Klein Miley Cyrus und Liam Hemsworth waren zehn Jahre lang ein Paar, doch kaum hatten sie geheiratet, endete ihre Liebe. Das ist vier Jahre her. Nun verrät die Sängerin den Moment, in dem sie wusste, dass ihre Ehe vorbei ist.

Auf dem beliebten Glastonbury Festival, das meist im Juni in der Nähe von Bath und Bristol in Großbritannien stattfindet und zu dem um die 200.000 feierwütige Menschen kommen, hatte Miley Cyrus 2019 einen einschneidenden Erkenntnismoment.

Kurz vor dem Auftritt der Sängerin als Headlinerin wurde ihr auf einmal klar, dass ihre Ehe am Ende ist. Das verriet sie nun in einer Video-Reihe auf TikTok, welches die Sängerin aus Promotion-Zwecken für ihren neuen Song "Used To Be Young" postete. "Glastonbury war Ende Juni", sagt sie, "das war der Moment, als die Entscheidung fiel." In diesem Moment ist ihr nämlich klar geworden, worauf ihr Ehe in Wirklichkeit basierte. "Natürlich war es in erster Linie Liebe. Wir waren seit zehn Jahren zusammen." Aber darunter gab es eine andere, dunkle Schicht: "Da war auch eine Basis von Traumata. Wir versuchten sie aufzuarbeiten, so schnell wir konnten", so die 30-Jährige. Aber das gelang ihnen nicht.

Das Paar lernte sich 2010 am Set von der Nicholas Sparks-Verfilmung "Mit dir an meiner Seite" kennen und lieben. Die Zuschauer des Films konnten fast live mitverfolgen, wie die beiden jungen Schauspieler Gefühle füreinander aufbauten. Es folgten ein paar Up and Downs. Zum ersten Mal verlobten sich die beiden 2012, ein Jahr später folgte jedoch die Trennung. Dann gingen sie drei Jahre lang getrennte Wege, bis sie wieder zusammenfanden und 2018 heirateten.

Miley Cyrus ging mit der Erkenntnis über ihre Ehe auf die Bühne

Doch nach war die Hochzeit schon im kommenden Jahr, also 2019, am Ende. Sie trennten sich wieder. In dem kurzen Videoclip sagte die Sängerin: "Der Tag der Show war der Tag, an dem ich entschieden hatte, dass es in meinem Leben nicht mehr funktionierte, in dieser Beziehung zu sein."

Die Sängerin kritisierte, dass damals noch andere Zeiten herrschten. "Das war ein weiterer Moment, in dem die Arbeit, die Leistung, der Charakter an erster Stelle standen. Und ich denke, deshalb ist es mir so wichtig, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Der Mensch steht nun an erster Stelle."

